【企圖窺淫】涉於海關總部女更衣室偷拍女子　助理文書主任認企圖窺淫候判

▲ 海關助理文書主任涉企圖偷拍女同事，今於東區裁判法院承認企圖窺淫罪候判。資料圖片

海關男助理文書主任涉在海關總部大樓健身室女更衣室，企圖偷拍女同事沐浴，惟被對方發現落荒而逃，警方調查閉路電視及職員出入記錄作出拘捕。涉案助理文書主任今（3日）於東區裁判法院承認企圖窺淫罪，警誡下稱因事主吸引，出於好奇及好色下才尾隨進入更衣室。被告還押至8月17日判刑，其間索取背景及社會服務令報告。

被告黃嘉興（33歲，助理文書主任），被控於2021年10月29日，在北角渣華道222號海關總部大樓10樓女更衣室內，企圖暗中觀察或拍攝個人X，而X所處的地方，屬身處該地方的個人按理能被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為者，及X處身於令人對保存私隱有合理期望的情況，而不理會個人X是否同意被觀察或拍攝。

案情指，被告與X同於海關總部大樓工作。案發當日下午4時許，X在10樓健身室做運動後到女更衣室洗澡，卻驚見淋浴間上方有人舉起1部黑色手機，隨即大叫衝出更衣室，但不見偷拍者，之後報警求助。

警方翻查大樓閉路電視發現，當時只有被告向女更衣室方向步行，並在約1分鐘後匆忙地折返，其員工證紀錄亦顯示他隨後由貨𨋢離開大樓。

被告於2021年10月31日被捕，警誡下稱X做運動時很吸引，出於好奇及好色才尾隨X進入女更衣室，但舉機時被X發現及尖叫，他便落荒而逃，沒有拍下照片。警方檢驗電話時亦沒有發現相片。

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記者：陳曉欣