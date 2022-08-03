【名人母校】周嘉洛讀一條龍學校立志做演員　連奪3年校際賽「傑出演員獎」

▲ 在TVB新劇《痞子殿下》首次擔正男主角的周嘉洛，原來讀書時期曾連續3年奪得校際賽「傑出演員獎」。

TVB古裝喜劇《痞子殿下》前晚首播後，觀眾評價不俗，首次擔正男主角的周嘉洛更獲讚充滿喜感，有當年周星馳成名作《蓋世豪俠》的影子。26歲的周嘉洛小時候已發掘出戲劇天份，在學校加入劇社多年，立志當一名演員，更曾連續3年奪得香港學校戲劇節的「傑出演員獎」。

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周嘉洛曾讀嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學（下稱可譽），是位於東涌的一條龍資助學校，創辦於1997年。周嘉洛小時候已熱愛表演，小學三年級開始加入劇社，受老師的薰陶下，他早已立志將來做演員。

年紀輕輕的周嘉洛曾獲得多個獎項，當中更連續3年奪得香港學校戲劇節「傑出演員獎」。表演慾強的他於小五開始接觸舞蹈，除了參加課外活動之外，他還上網睇片自學舞步。他曾在訪問中坦言，讀書並非自己的強項，課外活動表現較出眾，更愈來愈喜歡跳舞。

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赴澳洲升學讀戲劇課程

周嘉洛小學畢業後直升該校中學部，完成中三課程後，他便遠赴澳洲Henley High School升學，為了實現演員夢想及發展興趣，他除了修讀戲劇課程，還選修了跳舞課程。

由於家庭經濟問題和求學意慾不高，周嘉洛沒有繼續在當地升讀大學，回流返港做了半年兼職工作。2015年他加入TVB第28期藝員訓練班，翌年參與演出處境劇《愛·回家之八時入席》。

▲ 周嘉洛被學校讚揚有演藝才華。（IG圖片）

至2018年，周嘉洛在另一處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演廢青「金城安」，開始受到觀眾注目和讚賞。2019年，他以24歲之齡奪得《萬千星輝頒獎典禮》「最佳男配角」獎，成為歷屆最年輕男配角得主。

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母校可譽讚具演藝才華

其母校嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學於網頁中讚揚周嘉洛有演藝才華，以及努力不休的工作態度，其表現獲得觀眾欣賞。「我們期待嘉洛的每一個精彩演出，盼望嘉洛的演藝事業更上一層樓，實現理想。」

可譽雖非傳統名校，但其「一條龍」辦學模式可免卻家長對升學選校的煩惱，而且學校著重多元智能文化、資訊科技教育兼有國際學校氛圍，對區內家長有一定吸引力。

▲ 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學是一條龍資助學校。（中學概覽圖片）

蝦頭曾任職戲劇老師

此外，舞台劇出身的「蝦頭」楊詩敏曾於2003年在可譽任職小學戲劇科文憑教師，後來因聲音沙啞，於2006年辭職，未知當年蝦頭曾否教過周嘉洛演戲。

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責任編輯︰王明芳