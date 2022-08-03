【PRESENT】邀設計大師陳幼堅拍封面　陳逸璇翻唱梅姐張國榮金曲

▲ 陳逸璇邀來大師陳幼堅合作。

陳逸璇（Jolie）推出全新廣東歌Hi Fi靚聲專輯《PRESENT》，傾情重現8首經典作品，配合超強幕後班底以及頂級Hi Fi製作效果，舊曲新唱注入新靈魂。今次專輯的設計概念及美術指導，甚至是攝影部分，都由國際著名設計師陳幼堅（Alan Chan）親自操刀，俐落的設計滲入復古元素，配合Jolie的音樂完成了一件極具氣派的藝術品。

Alan Chan曾替梅艷芳和張國榮設計唱片，其後就到Jolie《PRESENT》這張唱片了，能夠邀請到Alan Chan大師出山，Jolie感到受寵若驚。

▲ Hi Fi靚聲專輯《PRESENT》

她說：「今次《PRESENT》碟名其實是有三個意思，首先將經典金曲重新『介紹』給樂迷，將昔日帶到『現在』，也是一份給樂迷給自己的『禮物』。今次非常難得，可以繼續與大師級監製葉廣權繼續合作，而且更邀請另一位大師陳幼堅先生為我設計大碟封面和拍照，能夠與兩位大師合作，是我收到最好的一份禮物，能夠有這個機會去推出一張這樣高規格的專輯，此生無憾。」

《PRESENT》的概念是向過往多位香港樂壇巨星致敬，由音樂、相片，以至整張專輯的美術設計都貫徹始終，是張非常完整的概念大碟。

▲ 展現復古味。

Jolie精心挑選了8首膾炙人口的作品，以全新的編曲及演繹方式呈現予樂迷；相片則是參照60至80年代，一眾天王巨星的黑白照片拍攝手法，營造出相似的格調；至於封面的設計靈感取自過往當紅爵士歌手的唱片封套，當中字型的選用亦下了不少心思。

8首翻唱歌曲各有特色，刻畫不同戀愛情懷，包括:《酒红色的心》、《拒絕再玩》、《一首獨唱的歌》、《海旁獨唱》、《這雙眼只望你》、《從今開始》、《蔓珠莎華》及《彷彿是初戀》。

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