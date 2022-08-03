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【MIRROR演唱會】消息：承辦商藝能工程負責人及工程師今到西九總部協助調查

社會 18:20 2022/08/03

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

警方連日跟進MIRROR演唱會事故。(資料圖片)

MIRROR演唱會第4場發生嚴重事故，懸掛半空的一部大型螢幕墮下壓傷兩名舞蹈員。西九龍總區重案組連日調查事件，據了解，演唱會總承辦商藝能工程的負責人及其聘請的工程師，今日(3日)到西九龍總部協助調查。

警方繼續跟進事故，繼MIRROR經理人黃慧君（花姐）昨日到西九龍總區總部協助警方調查及錄口供，今日則有藝能工程的老闆及工程師到協助調查。

藝能工程有限公司日前曾發聲明，指公司會配合主辦單位與政府調查，希望盡快查出事故原因，又指舞台設計涉及不同單位，所以暫不向外界發放任何訊息，以免引起誤會，待相關部門有調查結果，再向公眾交代。

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責任編輯：蘇文軒

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