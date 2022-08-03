【社區設施】民建聯調查：逾60%人認為體育設施不足　倡重建舊區單層體育館、開放學校體育設施等

▲ 民建聯上月初透過電話，成功訪問695名12歲或以上香港居民，逾60%人認為本港現時社區體育設施不足夠。（胡偉明攝）

本港社區體育設施長期不足，民建聯今日提出多項建議，包括向社區開放更多學校體育設施，在新建學校額外興建多用途綜合體育館，並將現時部分單層體育館及社區會堂，改建為多層的多用途綜合體育館等。

該黨立法會議員鄭泳舜指，政府在2017年推出「開放學校設施推動體育發展」，但以上學年為例，全港逾1,000間中小學，當中僅60間學校參加。他認為，現時學校參與計劃的誘因不足，認為當局可以提高資助金額，容許學校與地區體育會和校友會等合作，同時加強向社會宣傳計劃。

鄭泳舜又指，現時不少舊區的體育館和社區會堂屬於單層設計，認為可改建為多層的多用途綜合體育館。他以市建局重建兼善里方案為例，計劃將設施規格過時的單層長沙灣體育館拆卸，重建後新的18層大樓中，有6層為體育設施，場館面積是原來的8倍，並會增設兒童遊戲室、健身室等。

其黨友、另一立法會議員顏汶羽則建議，政府未來可研究以「一地多用」模式，在新建學校額外興建多用途綜合體育館，上課期間學校可優先使用，同時設有獨立入口方便公眾出入，而康文署日後可參與管理。

另外，民建聯上月初透過電話，成功訪問695名12歲或以上香港居民，逾60%人認為本港現時社區體育設施不足夠，又認為當局興建設施的速度慢；亦有近40%人指最近預約康文署收費設施時感到困難。

負責調查的鄭泳舜認為，市民近年對社區體育設施需求殷切，但本港場地不足的問題嚴重，促請政府多管齊下解決問題，又要求檢視早前打擊「炒場」措施的成效。

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記者：胡偉明