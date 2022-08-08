【升小準備】家長憂疫下幼稚園生面授課不足　路德會辦升小體驗日助適應

▲ 路德會社會服務處舉辦升小體驗日，助準小一生適應。（香港路德會社會服務處提供相片）

新冠疫情持續令大部分應屆K3畢業生缺乏校園生活下升讀小學，早前有調查指出，逾9成家長對子女升小感憂慮。有見及此，香港路德會社會服務處轄下兒童及家庭服務組將舉辦升小體驗日暨升小適應家長講座，協助學童及家長應對升小。

是次活動分別有升小體驗日和家長講座。體驗日讓學童模擬小學上課時間表，包括上中文、英文、數學堂和小息等，學習小學上課規則，包括集隊、上課、下課和小息秩序，以及如何寫家課冊等。註冊社工會進行觀課，個別觀察學童適應情況，向家長報告參與情況及提供建議，透過模擬上課，讓學童更具體認識小一學校生活，減低適應困難。家長講座則包括學習靜觀及家長情緒教練課程的技巧，紓緩孩子升小壓力。

升小支援活動成橋樑

路德會6月至9月推出「手牽手升小同行」，由20名專業社工團隊參與，旨在到校為學前單位提供升小支援，包括升小體驗日、升小家長講座及派發升小支援學習套。其中參加計劃的神召會華人同工聯會景盛幼稚園梁慧芬校長表示，「升小的K3學生校園生活因疫情都斷斷續續地過，家長和小朋友情緒、執行技巧都受影響。學校每年都為K3學生安排適應週，但幼稚園和小學環境感覺並不一樣。路德會的升小支援活動正是橋樑，讓小朋友和家長接收一致的升小知識和技巧。例如執書包，家長透過講座了解，小朋友則透過模擬課程學習。視像觀課可觀察小朋友能否跟隨老師指示、自行表達意見，令家長從憂慮變為放心。」

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社交及學習表現受影響

路德會社工亦透過訪談了解家長對孩子升小適應的擔憂。其中莊小姐育有3名分別讀中三、小六及K3的女兒，她發現小女兒家茹，社交及學習表現均有別於兩位姐姐升小的狀況，「在疫情停止面授時，家茹叫極都唔做功課，專注力亦有不足。」莊小姐對此束手無策，直至恢復面授課堂後，家茹的學習動機才有改善。而且疫情下家長亦減少交流升小資訊，只靠學校分享擔心未能作好準備。

另一名家長王小姐指，其兒子宏宏因言語發展較弱需接受訓練，但疫情下學校及言語訓練均停止面授，社交及言語互動不足，擔心兒子不懂表達自己和交不到新朋友，對適應小學生活有負面影響。育有一名就讀K3女兒的愷童媽媽認為，女兒3年幼稚園上實體課時間很少，擔心缺乏體驗式學習，令孩子學習不夠深刻。

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活動詳情

日期︰2022年8月13日（星期六）

時間︰上午9:15至下午12:30

地點︰路德會梁鉅鏐小學（沙田安景街5號）

對象︰K3準升小學童及1名家長

人數︰15對親子

收費︰每對$50（先到先得，額滿即止）

報名詳情︰瀏覽「手牽手升小同行」facebook專頁 / 【按此連結報名】

截止報名日期︰2022年8月8日（星期一）

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責任編輯：王明芳