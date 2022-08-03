【JUPAS】至少29名SEN生預先獲8大取錄　肌肉萎縮症及弱聽生入港大勉同路人勿自我設限　

▲ 肌肉萎縮症患者林育姗（左）及重度弱聽男生梁梓朗雙雙如願入港大。（梁偉榮攝）

大學聯招（JUPAS）下周三（10日）放榜，今日（3日）至少29名有特殊教育需要（SEN）的中學文憑試（DSE）考生，循特別考慮渠道獲派8大學位。其中脊髓肌肉萎縮症患者林育姗將入讀港大理學士，盼跟其他同學一樣「上莊」及「住hall」等，目標將來成為化驗師，又勉勵學生不要受身體障礙自我設限。重度弱聽男生梁梓朗亦克服疫下無法「睇口型」的學習困難，獲港大工學學士（工程科學）取錄，盼日後改良助聽器設計，成為聽力學家幫助同路人。

肌萎女生盼「住hall」 冀成化驗師

聯招殘疾申請人特別考慮結果今早揭盅，港大向8名SEN考生發出取錄通知，涉及肢體殘障、聽障，或有學習及發展障礙包括專注力不足的學生。育姗及梓朗均在DSE考獲最佳5科23分，港大形容二人展現過人毅力，考獲佳績。

育姗平日要靠輪椅代步，寫字比一般人慢，仍堅持加倍努力積極溫習備試，未有因為身體殘疾而放棄入大學的目標。她分享自幼已不愛看卡通片，卻特別喜歡看動物紀錄片，入讀港大理學士課程，希望主修她心儀的生態學及生物多樣性或生物化學，希望日後能成為化驗師。

育姗過去就讀特殊學校香港紅十字會雅麗珊郡主學校，曾擔任社幹事，入大學後也希望住宿舍、「上莊」及參加海外交流，直言出外考察（field trip）、做實驗，因其行動不便，料難以完成所有實驗步驟，但她相信「無解決唔到嘅困難」。她又直言，SEN學生「往往因身體障礙而限制發展」，盼勉勵一眾同路人在實踐理想時「首先撇除身體障礙」，

我明白當中一定有困難，當你唔諗你自己有身體障礙，你好似會同一個正常人差唔多，理想實踐都會事半功倍，之後可以再請唔同人士幫手解決，或者喺理想方面調整小小。

疫下無法讀唇 聽障男生學懂主動表達困難

天生聽障的梓朗自10個月大已佩戴助聽器至今，在主流學校、中西區傳統名校聖保羅書院完成中六。他說在新冠疫情下老師戴上口罩，令他無法讀唇，加上Zoom課堂聲音不清，但在學校協助下，包括添置透明口罩，同學除下口罩向他說話，他本人也學會更主動提出自己的需要，克服在學業和社交上的困難。他日後希望善用工程科學知識，研究、設計及改良助聽器，並希望成為聽力學家，幫助更多同路人。

港大每年收近300名SEN生 「不會降低學業要求」

育姗是繼周佩珊之後，第2名獲港大取錄的脊髓肌肉萎縮症患者。港大學生發展及資源中心輔導及心理培育總監楊麗瑩表示，連同未有申請特別考慮的學生，過去每年有接近300名SEN學生入讀港大，校方曾提供考試加時、調適等支援，未來會參考過去的成功例子，並配合新生需要，在課堂及硬件設施上提供度身訂造的支援，強調不會降低學業要求。

至少23人獲八大取錄 理大佔12人

綜合各大學回覆，至少23人獲派8間資助大學取錄資格，除港大8人，理工大學亦佔12人，涉及護理學、應用社會科學，以及物理學等9個課程；香港大學佔8人；城市大學佔6人；中文大學佔2人；嶺南大學佔1人；教大稱有向SEN生發取錄通知，未透露收生數字；科技大學及浸會大學表示今年無循特別考慮渠道派出學位。

理大表示，一向致力締建共融校園，為SEN學生提供服務和設施支援，助其積極投入校園生活，有關學生註冊後，學生事務處會與學生聯絡，以提供適切支援和協助。中大稱一直為所有學生提供平等教育機會，並會因應個別殘疾或SEN學生學習需要提供支援及服務，包括安排朋輩學習輔助、教材格式轉換，以及借用輔助學習器材或軟件等，以助適應大學學業及生活。教大稱一貫堅守平等機會信念，致力為SEN生締造無障礙學習環境，因應個人需要設計支援服務，如提供或容許使用視聽支援方法及器材、放大印刷字體及考試加時等。

連同其他都會大學或「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）課程，大學聯招處稱共有30名SEN生獲派學位；取錄結果將於下周三確實。

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記者：馮琪雅