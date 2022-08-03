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【STEAM教育】青年廣場首辦STEAM展覽及工作坊　逾3,000人參加「邊玩邊學」

中小學 19:39 2022/08/03

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

青年廣場首次舉辦的「STEAM for Challenge 2022」吸引逾3,000人參與。

青年廣場首次舉辦的「STEAM for Challenge 2022」於六月份順利完成，展覽及工作坊成功吸引逾3,000人參與。活動設有兩部分，第一部分為線上工作坊，讓青年人足不出戶都能學習動手打造創意科技產品；第二部分為展覽及實體工作坊，讓參加者能親身體驗多件STEAM展品及欣賞部分學生在STEAM相關比賽中的得獎作品。

最新影片推介︰

從基礎原理、生活智慧、社會應用到3D互動體驗區，「STEAM for Challenge 2022」展覽帶領參加者「邊玩邊學」，體會科技與生活密不可分的關係。展覽亦同時舉行了共31場工作坊，教授青年人動手製作LED燈牌、迷你糖果機、DIY扭蛋機、針筒小手槍、環保風力車及防震意粉屋等科學手作，從中學習科學原理及實踐STEAM知識。

同時舉行了共31場工作坊。（有關機構提供）

參加者均表示，展覽及工作坊活動非常有趣，可通過與展品互動、親手製作的過程，從中認識很多科學知識及原理，希望未來能再次參與。參加者之一的王同學說︰

『STEAM for Challenge 2022』展覽內的展品很有趣，了解到原來很多科學原理都能應用到日常生活上﹗展覽透過簡單的展品設計，令原本複雜的科學知識更易理解！

另一參加者梁同學則表示︰「『STEAM for Challenge 2022』展覽內的3D互動體驗區非常好玩，除能親身體驗實時動態捕捉技術外，更發現原來很多地方都能應用這個技術，包括運動訓練及復康。」

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曾於「2021-2022 VEXIQ機械人香港賽區資格賽 - 港少盃比賽」中獲得冠軍的參展學生鍾嘉儀同學表示︰「感謝青年廣場提供平台讓我們展示及親身講解我們的作品，讓更多人能夠學習STEAM知識。」

至於迷你糖果機工作坊的導師陳鍵華稱︰「是次展覽及工作坊為有興趣了解STEAM的青年人提供了一個初體驗的平台，提升他們探討STEAM應用的興趣，幫助STEAM教育在社會上的推廣。」 

青年廣場希望透過舉辦「STEAM for Challenge 2022」，提供平台讓青年人展示STEAM作品，並引發更多青年人對學習科技的興趣，激發創新思維，將知識和創意融入日常生活，創作出更多有助社會發展的作品。

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責任編輯︰林綺玲

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