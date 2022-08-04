【土地供應】環團推算大欖郊園邊陲倘建3.5萬伙或涉187公頃　促先發展棕地

▲ 政府近日重提郊野公園邊陲建屋，料大欖隧道西南面用地可建3.5萬伙。（綠色和平提供圖片）

政府早前重提郊野公園邊陲建屋，指出大欖隧道西南面用地可建3.5萬伙。環團綠色和平推算，若要在大欖郊野公園邊陲建3.5萬伙，所需地盤面積或高達187公頃，屆時勢必影響郊野公園範圍，造成不可逆破壞。

綠色和平憂慮，一旦郊野公園邊陲建屋開先例，將有更多郊野公園納入建屋選項；促請政府承諾不在郊野公園邊陲建屋，並優先發展棕地。

港府早年曾就土地供應進行「大辯論」，郊野公園邊陲建屋亦在討論之列，最後時任發展局局長黃偉綸當時決定，「現階段不會繼續尋求改變郊野公園邊陲地帶的土地用途」。時隔3年，財政司司長陳茂波早前重提有關選項，預料可提供3.5萬個單位。

環保團體綠色和平進行推算，估計要在有關用地建3.5萬個單位，地盤面積將介乎於40公頃至187公頃之間。

綠色和平項目主任陳可淳解釋，團體透過2項假設，估算所需發展面積。第一個假設參照同樣依山而建的粉嶺皇后山邨及山麗苑，該項目在約13.65公頃土地上，建了13座公屋及居屋，提供1.2萬個單位；如按比例計算，若要在大欖郊野公園邊陲建3.5萬伙，則要興建38幢38至40層高的大廈，佔地約40公頃。

▲ 綠色和平指，如參照位於皇后山的公屋及居屋規模，推算3.5萬伙公營單位將需建約38幢40層樓宇，面積近40公頃，恐成屏風樓，影響通風及附近景觀。（綠色和平提供圖片）

另一個推算方法，參照了2017年房協研究，當時估算在大欖郊野公園和馬鞍山郊野公園，共取約40公頃「邊陲地」，可建7,500伙。陳可淳指，如以此比例推算，建3.5萬個單位或需用到187公頃土地。

▲ 綠色和平推算，如按政府在2017年提出，40公頃郊野公園邊陲用地可建7,500伙計算，要建屋3.5萬伙，地盤面積或高達187公頃。（綠色和平提供圖片）

陳可淳強調，無論地盤面積是40公穎還是187公頃，均有機會踩入郊野公園範圍，而屏風效應、光污染、噪音污染等，均會對郊野公園生境造成不可逆轉的破壞，

我們更擔心的是，一旦有了先例，更多郊野公園會被用作建屋……有關用地建屋後，鄰近郊野公園就會成為新的邊陲。

綠色和平強調，環境和發展之間並不存在對立，現時仍有大批生態價值較低的棕地未發展，建議政府優先發展棕地，例如大欖隧道入口附近的馬鞍崗都有棕地，認為當局勿捨近求遠。團體又希望，政府能公開承諾不在郊野公園邊陲建屋，

開發郊野公園涉及修改法例、剷走山頭大興土木，甚至引來司法覆核，必然是『大搞』。

土地供應專責小組曾在2017年研究各類建屋選項，其中包括「發展郊野公園邊陲地帶」，惟有關建議未獲大多數市民支持，政府最終決定放棄選項。原因之一是程序和工程繁複。

專責小組在報告提到，任何涉及郊野公園土地的發展建議，均需進行各項價值評估，而改劃郊野公園界綫程序多，包括需諮詢郊野公園及海岸公園委員會和環諮會，並在取得同意後方可進行，要滿足法例要求和說服有關組織同意殊非容易。

同時，相關土地平整、基建及建築工程，亦需在進行工程之前通過環評，單計雨季及旱季的生態調查，就需時至少1年，同時過程中亦可能受到法律挑戰。

當年政府回應指，考慮到社會意願、有關選項較其他中長期選項困難和複雜、政府有迫切需要集中資源於專責小組建議的優先選項，當時決定現階段不會繼續尋求改變郊野公園邊陲地帶的土地用途。

綠色和平項目主任陳可淳認為，當年經過5個月公眾諮詢後，社會已有共識不應發展郊野公園邊陲，今次政府舊事重提，是對過去諮詢「視而不見」，亦是漠視民意。

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記者：陳梓蔚