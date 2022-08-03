【打風】天文台發一號戒備信號　熱帶低氣壓或周四最接近香港

▲ 一號戒備信號至少會維持至明(8月4日)早上6時。 天文台圖片

8月打風季節到來，天文台今日（3日）表示，位於南海東北部的熱帶氣旋會在明日靠近珠江口一帶，與其相關的狂風大驟雨及雷暴會在未來兩三日影響華南地區，本港未來一星期都會有雨；並於在下午10時10分發出一號戒備信號， 預計最少維持至明天(8月4日)早上6時。表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。

▲ 南海東北部熱帶低氣壓將於8月4日最接近香港。

天文台表示，按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在明日（8月4日）逐漸靠近珠江口一帶，與其相關的外圍雨帶會為該區帶來狂風大驟雨及雷暴。該熱帶低氣壓的環流較為細小。除非該熱帶低氣壓進一步增強，一號戒備信號至少會維持至明早6時。市民明早出門前請留意最新天氣報告。

天文台預測本港天氣多雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。氣溫介乎26至29度。吹和緩至清勁東北風，漸轉吹東至東南風，離岸間中吹強風。海面有湧浪。展望隨後一兩日有驟雨及雷暴，星期五雨勢有時頗大。星期日及星期一驟雨減少，短暫時間有陽光。

另外，澳門氣象局指，位於南海北部的熱帶低氣壓，預料8月4日及5日將進一步移近珠三角地區，並為澳門帶來不穩定天氣，氣象局將於今晚11時發出一號風球。

▲ （馮漢柱攝）

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記者：李榮忠