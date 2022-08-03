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【海洋公園渡輪】大樹灣碼頭本周六啟用　持門票免費由鴨脷洲往返香港仔及水上樂園

社會 22:54 2022/08/03

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全新水上樂園訪客渡輪服務

位於水上樂園旁邊的海洋公園大樹灣碼頭啟用，海洋公園宣布將於8月6日起推出訪客渡輪服務，於周末及公眾假期免費接載訪客經由鴨脷洲往返香港仔及水上樂園，渡輪服務只供持有效水上樂園或海洋公園門票之訪客免費享用，座位有限，先到先得。

園方表示，訪客渡輪將於本周末（8月6日）投入服務，逢星期六、日及公眾假期穿梭香港仔碼頭及海洋公園大樹灣碼頭，途經鴨脷洲觀光舢舨碼頭。渡輪服務每天四班，每程最多可接載80名乘客。

海洋公園公司主席龐建貽表示，很高興推出渡輪服務，讓訪客到水上樂園享受激浪樂趣之餘，更可細賞南區優美的海上景致。而全新渡輪服務除了提供交通配套，30分鐘的船程更讓每位遊客領略海洋保育靈感，令整個水上樂園探索之旅更添意義。他透露，不久將來，會推出港島海上觀光行程，進一步推展園外的保育及教育工作。

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海洋公園大樹灣碼頭
地點：水上樂園側
碼頭亦開放予公眾使用，請瀏覽水上樂園官方網站「特別體驗及服務」頁面了解有關詳情

 

香港仔碼頭
地點：香港仔海傍道，由香港仔中心出發，步行約5分鐘，可到達翠華船務渡輪碼頭 （香港仔海濱公園旁浮躉）

 

鴨脷洲觀光舢舨碼頭
地點：由利東地鐵站A1出口出發，步行約5分鐘，即可到達鴨脷洲觀光舢舨碼頭六號梯台

 

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責任編輯：吳雋妍

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