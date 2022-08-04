佩洛西訪台牽起台海巨浪　對香港影響有多大？

▲ 香港金融市場在今次風波中，暫時未有很大波動。（經濟日報資料圖片）

美國眾議院議長佩洛西訪台，牽起的台海風波究竟有多大？對香港影響有多深？

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，今次事件對台灣影響很大，因為美方挑釁在先，中國於是大條道理，對台施加更大軍事及非軍事壓力，「以前不做的，現在就做了」。

他舉例指，過往不會超越的所謂海峽中綫，現在突破了；未來三日對台灣進行海空立體封鎖，展示軍事能力震攝台灣；同時要展示在西太平洋地區，美方軍事上未必有優勢。

不過，劉兆佳認為，中美不會為佩洛西打仗，雙方亦無準備打仗，因此中方不會透過軍事手段去阻止佩洛西訪台，而是留待她走了後才出手，以免引發大戰。

佩洛西訪台風波發生後，內地當局禁止數百款台灣食品及農產品進口。劉兆佳認為，港府未必會同樣禁止進口，相信中央會與港府商討，如何互相配合。

事實上，內地在去年曾分別禁止台灣3大外銷水果進口，但台灣鳳梨、釋迦、蓮霧等水果仍可在港出售，而且價格因而更加便宜，在港銷路很不錯。

在台灣有很強人脈的港區全國政協委員（台聯組）李大壯認為，在經濟層面，港台直接貿易的數額不大，但加上轉口貿易就很大。

他相信，在「一國兩制」之下，如果國家列出禁運貨單，並在香港實行，香港不能離開「一國」原則，屆時便有可能影響進出口。

至於香港金融市場在今次風波中，暫時未有很大波動。

事實上，中美角力日趨激烈的情況下，港府顯然早有部署應對，包括早已審視整個金融系統，有一系列措施，提升安全系數。因此，特首李家超日前直言，在應對金融安全方面的能力，非常有信心。

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