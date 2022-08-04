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【香港故宮】特別展覽15件一級國寶登場　僅在港展1個月及後需休眠逾3年

社會 06:00 2022/08/04

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特別展覽15件一級國寶登場，僅在港展1個月及後需休眠逾3年。（陳靜儀攝）

香港故宮文化博物館剛開館一個月，受市民熱烈歡迎，目前可謂一票難求，其展廳8的特別展覽由昨日起展出第二期、共15件國寶級古代書畫名品，包括被熱愛收藏珍品的乾隆皇稱為「洛神賦第一卷」的顧愷之《洛神賦圖（北宋摹本）》，及在國畫史上少見只描繪水的馬遠《水圖》。香港故宮指，第二期展出的15件國寶均為國家一級文物，只在香港故宮展出一個月，之後便須送回故宮博物院及休眠至少3年，籲市民要把握機會一睹文物。

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展廳8的特別展覽「國之瑰寶︰故宮博物院藏晉唐宋元書畫」將分為3期展出共35件國寶級文物，第二期展覽由昨日起展出一個月至9月4日。是次將展出15件國寶國家一級文物，為3期展覽展出最多文物的一期，部分有逾千年的歷史，為故宮186萬餘件文物中等級最高、最珍貴的文物。

香港故宮文化博物館副院長（項目策展及節目）王伊悠表示，在一開始的想法是將35件文物一次過展出一個月，但後來認為這批文物每件都有其獨特的故事，值得大眾仔細欣賞，故決定分開3期展出，而且亦要考慮保險，「如果一次展出35件保險公司就不能承保，所以一完展就要送回北京，下一批先可以來。」而為了保護文物，它們只在香港故宮展出一個月，送回故宮博物院後更須休眠至少3年，其間不能展出。

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香港故宮文化博物館副研究員黃煒均表示，在布置文物上冀做到3期展覽均有不同朝代、題材、類型的書畫，今期展覽包括繪畫曹植與洛神之間淒美愛情故事的顧愷之《洛神賦圖（北宋摹本）》，這件文物被素愛洛神賦圖的乾隆皇定為「洛神賦第一卷」，珍藏於御書房。

香港故宮博物館副研究員蔣方亭亦特別推介，今次展出馬遠的《水圖》，是國畫史上少見只描繪水的作品，因為以往的山水畫多數着重於山，而水只是作點綴，而《水圖》匯集了12幅不同季節、時間、地點的水景，呈現了情態各異的水，反映了宋代對時令、節季等主題繪畫的偏好。

另外，蔣方亭指「書聖」王羲之《蘭亭序》真跡早已失傳，但今次展出唐代盧楞伽的《行書摹蘭亭序帖》是一件珍貴的摹本，更被奉為乾隆皇帝珍藏「蘭亭八柱」之首。

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記者：李榮忠

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