【香港故宮】年票會員計劃1周近5千人申請　故宮：財務上很大支持

▲ 年票會員計劃1周近5千人申請，副院長：年票有利香港故宮長期發展。（資料圖片）

香港故宮自7月3日正式向公眾開放以來，已錄得逾10萬人次入場，7月及8月份合共逾27萬張門票亦已接近售罄。香港故宮指，早前推出的年票會員計劃相信可以緩解部分人的需求，推出一周已有約5,000人成為「香港故宮之友」。

香港故宮文化博物館副院長（項目策展及節目）王伊悠表示，目前香港故宮是一票難求，8月門票近乎售罄，感謝公眾對香港故宮的支持，笑稱︰「我自己都要買票，父母來了也不能帶他們進去。」

香港故宮上月28日推出「香港故宮之友」會籍計劃，在一年會籍有效期內，可毋須預約兼不限次數免費入場參觀專題展覽，以及獲贈5張適用於專題展覽和特別展覽的進場禮券；並可使用專用通道優先入場。

王伊悠指，會籍計劃在短短一星期收到約5,000個申請，相信可以緩解部分人的需求，又認為會籍計劃有利香港故宮長遠發展，「因為是會籍計劃是年票，對香港故宮長期發展，包括在財務上都有很大的支持，希望更多人加入會員支持。」

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記者：李榮忠