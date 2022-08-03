【強制檢測】65處所納強檢 太古城恒星閣及薄扶林碧瑤灣4廈上榜
社會 23:07 2022/08/03
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處65個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。
因有陽性檢測個案曾到訪，有60個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有5個指明地方被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】
- 大埔大元邨泰欣樓 A 座
- 元朗屏欣苑屏泰閣
- 慈雲山慈正邨正明樓
- 上水天平邨天美樓
- 藍田藍田邨藍碧樓
- 屯門兆畦苑兆富閣
- 鴨脷洲利東邨東業樓
- 觀塘安泰邨盛泰樓
- 屯門友愛邨愛義樓
- 長沙灣海麗邨海明樓
- 荃灣翠濤閣 1 座
- 屯門南浪海灣 1 座
- 柴灣峰華邨秀峰樓
- 柴灣興華一邨卓華樓
- 屯門兆安苑定海閣
- 葵涌葵涌邨芷葵樓
- 油塘高翔苑高鳳閣
- 長沙灣蘇屋邨蘭花樓
- 馬鞍山銀湖‧天峰 7 座
- 荃灣梨木樹邨竹樹樓
- 屯門富泰邨秀泰樓
- 觀塘功樂道 75 號林景閣 2 座
- 石硤尾石硤尾邨美如樓
- 葵涌寶梨街 8 號怡峰苑悅 峰閣
- 油塘高翔苑高康閣
- 粉嶺華心邨華勉樓
- 薄扶林華富一邨華建樓
- 秀茂坪寶達邨達翠樓
- 大埔廣福邨廣智樓
- 天水圍天澤邨澤輝樓
- 屯門大興邨興泰樓
- 鑽石山龍蟠苑龍璣閣
- 沙田駿洋邨駿爾樓
- 將軍澳寶林邨寶泰樓
- 天水圍天耀一邨耀富樓
- 屯門美樂花園 9 座
- 屯門寶田邨 2 座
- 屯門悅湖山莊 8 座
- 馬灣珀麗灣 12 座
- 荃灣荃景花園 12 座
- 黃大仙翠竹街 6 號鵬程苑
- 牛池灣曉暉花園 1 座
- 將軍澳維景灣畔 17 座
- 將軍澳日出康城領凱 9 座 (左翼及右翼)
- 長沙灣元州邨元慧樓
- 何文田俊民苑文宗閣
- 東涌逸東一邨平逸樓
- 藍田平田邨平誠樓
- 將軍澳尚德邨尚真樓
- 大埔怡雅苑怡禮閣
- 將軍澳欣明苑欣菊閣
- 鰂魚涌太古城恒星閣
- 天水圍天恒邨恒樂樓
- 何文田何文田邨恬文樓
- 沙田水泉澳邨映泉樓
- 何文田愛民邨昭民樓
- 元朗水邊圍邨泉水樓
- 牛頭角彩盈邨盈富樓
- 油塘高翔苑高安閣
- 土瓜灣偉恒昌新邨偉景閣 I 座
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 薄扶林碧瑤灣 41 座
- 薄扶林碧瑤灣 42 座
- 薄扶林碧瑤灣 43 座
- 薄扶林碧瑤灣 44 座
- 天水圍嘉湖山莊樂湖居 5 座
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責任編輯：李榮忠