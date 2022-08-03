【強制檢測】65處所納強檢　太古城恒星閣及薄扶林碧瑤灣4廈上榜

▲ （譚以諾攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處65個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因有陽性檢測個案曾到訪，有60個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有5個指明地方被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】

大埔大元邨泰欣樓 A 座

元朗屏欣苑屏泰閣

慈雲山慈正邨正明樓

上水天平邨天美樓

藍田藍田邨藍碧樓

屯門兆畦苑兆富閣

鴨脷洲利東邨東業樓

觀塘安泰邨盛泰樓

屯門友愛邨愛義樓

長沙灣海麗邨海明樓

荃灣翠濤閣 1 座

屯門南浪海灣 1 座

柴灣峰華邨秀峰樓

柴灣興華一邨卓華樓

屯門兆安苑定海閣

葵涌葵涌邨芷葵樓

油塘高翔苑高鳳閣

長沙灣蘇屋邨蘭花樓

馬鞍山銀湖‧天峰 7 座

荃灣梨木樹邨竹樹樓

屯門富泰邨秀泰樓

觀塘功樂道 75 號林景閣 2 座

石硤尾石硤尾邨美如樓

葵涌寶梨街 8 號怡峰苑悅 峰閣

油塘高翔苑高康閣

粉嶺華心邨華勉樓

薄扶林華富一邨華建樓

秀茂坪寶達邨達翠樓

大埔廣福邨廣智樓

天水圍天澤邨澤輝樓

屯門大興邨興泰樓

鑽石山龍蟠苑龍璣閣

沙田駿洋邨駿爾樓

將軍澳寶林邨寶泰樓

天水圍天耀一邨耀富樓

屯門美樂花園 9 座

屯門寶田邨 2 座

屯門悅湖山莊 8 座

馬灣珀麗灣 12 座

荃灣荃景花園 12 座

黃大仙翠竹街 6 號鵬程苑

牛池灣曉暉花園 1 座

將軍澳維景灣畔 17 座

將軍澳日出康城領凱 9 座 (左翼及右翼)

長沙灣元州邨元慧樓

何文田俊民苑文宗閣

東涌逸東一邨平逸樓

藍田平田邨平誠樓

將軍澳尚德邨尚真樓

大埔怡雅苑怡禮閣

將軍澳欣明苑欣菊閣

鰂魚涌太古城恒星閣

天水圍天恒邨恒樂樓

何文田何文田邨恬文樓

沙田水泉澳邨映泉樓

何文田愛民邨昭民樓

元朗水邊圍邨泉水樓

牛頭角彩盈邨盈富樓

油塘高翔苑高安閣

土瓜灣偉恒昌新邨偉景閣 I 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

薄扶林碧瑤灣 41 座

薄扶林碧瑤灣 42 座

薄扶林碧瑤灣 43 座

薄扶林碧瑤灣 44 座

天水圍嘉湖山莊樂湖居 5 座

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責任編輯：李榮忠