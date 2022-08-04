【冒牌貨】海關檢約600件懷疑冒牌「日本叮叮」驅蚊產品　拘捕6男1女

▲ 海關檢約600件懷疑冒牌驅蚊產品，拘捕6男1女。曾秋文攝

海關較早前接獲一個驅蚊產品「日本叮叮」的商標持有人舉報，懷疑有店舖售賣侵權物品。海關於是(3日)採取行動，在5間位於灣仔、深水埗、觀塘的藥房及九龍灣2間工廈單位檢出約600件懷疑侵權產品，約值2萬5千元，並拘捕6男1女年齡(30至53歲)。

檢獲之冒牌驅蚊產品包括驅蚊劑、驅蚊貼及驅蚊水等，海關稍後並會將冒牌物品送往政府化驗師，以作成分檢驗。

海關版權及商標調查組高級督察石家諺表示，今次冒牌的驅蚊產品售價由20至50元不等，大概是正貨貨品約三至五成的價錢。他表示正貨的驅蚊產品盒面上貼有一次性的防偽封條及註冊商品的防偽雷射標籤，市民只要細心便能察覺。臨近暑假，市民對驅蚊產品需求大增，海關提醒市民應光顧信譽良好的藥房及店舖。

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記者 曾秋文