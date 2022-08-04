【風暴消息】天文台取消所有熱帶氣旋警告　料外圍雨帶為廣東沿岸帶來狂風驟雨【不斷更新】

▲ 一號戒備信號至少會維持至周四早上6時。（馮漢柱攝）

天文台指，按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日（4日）未來數小時內於惠東沿岸附近登陸，並逐漸減弱。預料一號戒備信號會在下午2時前維持。當該熱帶低氣壓對本港不再構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。與該熱帶低氣壓相關的外圍雨帶會在今日繼續為廣東沿岸帶來狂風大驟雨及雷暴。

另外天文台預測，另一個低壓區下周初至中期帶來不穩定天氣，可能發展為熱帶氣旋。

【14:40】天文台：取消所有熱帶氣旋警告信號。

【11:45】

該熱帶低氣壓對本港的威脅正逐漸減除，天文台會考慮在今日下午2時至4時之間取消所有熱帶氣旋警告信號。與該熱帶低氣壓相關的外圍雨帶會在今日繼續為廣東沿岸帶來狂風驟雨及雷暴。

【10:45】

在上午11時，位於廣東東部的熱帶低氣壓集結在香港天文台之東北偏東約90公里，即在北緯22.7度，東經114.9度附近，預料向西北偏西移動，時速約15公里，橫過廣東並逐漸減弱。

該熱帶低氣壓已經在惠東沿岸登陸。預計一號戒備信號會在下午2時前維持。當該熱帶低氣壓對本港不再構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。

【09:45】

一號戒備信號，現正生效。



表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。



在上午10時，位於南海東北部的熱帶低氣壓集結在香港天文台之東北偏東約90公里，即在北緯22.6度，東經115.0度附近，預料向西北偏西移動，時速約15公里，靠近珠江口以東一帶。



按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在未來數小時內於惠東沿岸附近登陸，並逐漸減弱。預料一號戒備信號會在下午2時前維持。



當該熱帶低氣壓對本港不再構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。

【08:45】

一號戒備信號，現正生效。



表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。



在上午9時，位於南海東北部的熱帶低氣壓集結在香港天文台之東北偏東約90公里，即在北緯22.5度，東經115.0度附近，預料向西北偏西移動，時速約20公里，靠近珠江口以東一帶。

【08:40】

天文台在8月4日上午8時40分發出雷暴警告，有效時間至今日上午10時30分，預料香港有雷暴。

01:00

熱帶低氣壓移動路徑大幅南移，料會改由香港西面登陸，並在香港以南近距離掠過，更加接近香港。

▲ 8月4日凌晨1時，熱帶低氣壓移動路徑大幅南移，料改由香港西面登陸，更加接近香港。 ( 天文台網頁圖片)

00:45

位於南海東北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏東約210公里，即在北緯21.8度，東經116.1度附近，預料向西北偏西移動，時速約15公里，靠近珠江口一帶。

中心附近最高持續風速: 每小時45公里

00:30

天文台稱該熱帶低氣壓的環流較為細小，除非該熱帶低氣壓進一步增強，一號戒備信號至少會維持至周四早上6時，市民明早出門前請留意最新天氣報告。

天文台預測與熱帶低氣壓相關的狂風大驟雨及雷暴會在未來一兩日影響華南地區。隨著該熱帶氣旋遠離，星期日及星期一該區驟雨減少。

▲ 熱帶低氣壓在8月3日晚上10時的預測路徑採取較北路綫，並在香港東面登陸。(天文台網頁圖片)

另外，亦預料另一個低壓區會在下周初至中期為南海帶來不穩定天氣，並可能發展為熱帶氣旋，但其路徑及強度存在變數。

澳門氣象局亦在8月3日23時00分發出一號風球。預料一號風球將在周四清晨維持。預測澳門風力將會增強，至於在4日下午改發三號風球機會是中等。

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責任編輯：伍瑋瑋