【頭痛困惱】早上起床就頭痛？ 醫生提醒：6大症狀是腦瘤警訊

都市人工作壓力大，睡眠不足常頭痛。台灣有醫生表示，腦瘤可能令睡覺時腦壓突增加，在半夜或早上因頭痛而醒。腫瘤發出的警示訊號也與其位置、大小與特性有關，其中有6種症狀要小心。

據台媒報道，新北市土城醫院副院長、長庚大學神經外科教授魏國珍近日在《健康2.0》頻道中表示，腦部在頭骨的保護下形成一個密閉空間，當腦組織内有個逐漸長大的腫瘤時，自然會使腦壓增高而引發頭痛。平時睡覺時呼吸速率減慢，氧氣濃度下降、二氧化碳升高，身體自然反應會將腦部血管擴張，讓多點血液流進腦組織裡以防缺氧。

魏醫生稱，若在這種情形下，病人同時長有腦瘤，即可能在睡覺睡到一半時因腦壓突然增加造成頭痛，而在半夜醒來，有時也會在早上醒過來，「這是腦瘤造成頭痛的常見原因。」

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腦瘤的症狀與腫瘤位置、大小與特性有關。魏國珍解釋，不同位置造成症狀不同，例如運動或感覺異常；空間感不靈敏；走路搖搖晃晃；語言或是認知功能喪失；健忘或個性改變。此外，較特別的「腦下垂體腺瘤」雖然很小，但可能導致荷爾蒙異常而出現不孕症、巨人症等症狀。更可怕的是，腦瘤還可能伴隨癲癇發作，嚴重影響生活品質，是非常值得注意的神經學症狀。

至於腦瘤有辦法預防嗎？魏醫生坦言，目前科學證據並沒有顯示造成腦瘤的原因，因此無法預防。若有頭痛建議尋求專科醫生求醫。

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責任編輯：羅嘉欣