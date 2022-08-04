  • 27°C
香港時間 : 2022804日 (週四) 09:31
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【封區檢測】葵涌寧峰苑庭峰閣發現1宗陽性個案　19戶無人應門【不斷更新】

社會 09:09 2022/08/04

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

(資料圖片)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【08:28】葵涌寧峰苑庭峰閣

葵涌寧峰苑庭峰閣約829名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現1宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
　　 
政府為受檢人士提供食物包，以方便他們的膳食安排，並提供由中央人民政府捐贈或支援特區政府採購的抗疫中成藥，以及快速測試包，協助他們抗疫。
　　 
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪320戶，當中19戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【TOPick診症室】學童5大情緒問題嚴重可自殘　精神科醫生拆解求助求醫時機

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick港聞組

相關文章

【強制檢測】65處所納強檢　太古城恒星閣及薄扶林碧瑤灣4廈上榜
23:07 2022/08/03
【強制檢測】65處所納強檢　太古城恒星閣及薄扶林碧瑤灣4廈上榜
【冒牌貨】海關檢約600件懷疑冒牌「日本叮叮」驅蚊產品　拘捕6男1女
今日 00:09
【冒牌貨】海關檢約600件懷疑冒牌「日本叮叮」驅蚊產品　拘捕6男1女
【風暴消息】預測熱帶低氣壓未來數小時本港附近登陸　天文台：一號風球至少下午2時維持【不斷更新】
今日 09:30
【風暴消息】預測熱帶低氣壓未來數小時本港附近登陸　天文台：一號風球至少下午2時維持【不斷更新】

你可能感興趣

【強制檢測】65處所納強檢　太古城恒星閣及薄扶林碧瑤灣4廈上榜
23:07 2022/08/03
【強制檢測】65處所納強檢　太古城恒星閣及薄扶林碧瑤灣4廈上榜
【冒牌貨】海關檢約600件懷疑冒牌「日本叮叮」驅蚊產品　拘捕6男1女
今日 00:09
【冒牌貨】海關檢約600件懷疑冒牌「日本叮叮」驅蚊產品　拘捕6男1女
【風暴消息】預測熱帶低氣壓未來數小時本港附近登陸　天文台：一號風球至少下午2時維持【不斷更新】
今日 09:30
【風暴消息】預測熱帶低氣壓未來數小時本港附近登陸　天文台：一號風球至少下午2時維持【不斷更新】
疫情 寧峰苑 衞生防護中心 衞生署 葵涌

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【MIRROR演唱會】花姐丈夫IG發文疑藏暗示　感慨稱：無不散之筵席
18:41 2022/08/03
【MIRROR演唱會】花姐丈夫IG發文疑藏暗示　感慨稱：無不散之筵席
【MIRROR演唱會】李盛林牧師為阿Mo及傷者發禱告信　感謝So Ching一直陪伴李啟言
14:14 2022/08/03
【MIRROR演唱會】李盛林牧師為阿Mo及傷者發禱告信　感謝So Ching一直陪伴李啟言
【命中注定】混血女7歲痛失媽媽成遺憾　從男友兒時舊照發現亡母身影
19:12 2022/08/02
【命中注定】混血女7歲痛失媽媽成遺憾　從男友兒時舊照發現亡母身影