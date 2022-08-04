【求職陷阱】21歲女網上點評酒店谷名氣賺佣金　失逾11萬元

▲ （資料圖片）

21歲女子網上點評酒店谷名氣，以賺取佣金，損失逾11萬元。

警方昨日（3日）晚上接獲一名21歲姓趙女子報案，指早在社交媒體收到招聘廣告，透過充當網上評論員於網上平台以點評酒店谷高酒店名氣來賺取佣金。



事主遂按指示先後將約11萬1千元存入至對方指定5個帳戶以作點評酒店之用。為獲取受害者信任，騙徒初時曾向受害人發放佣金。惟及後當事主與騙徒其後失去聯絡，才知受騙，於是報警求助。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由九龍城警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。



警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。

【TOPick診症室】學童5大情緒問題嚴重可自殘 精神科醫生拆解求助求醫時機

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐