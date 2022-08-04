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【求職陷阱】21歲女網上點評酒店谷名氣賺佣金　失逾11萬元

社會 09:14 2022/08/04

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（資料圖片）

21歲女子網上點評酒店谷名氣，以賺取佣金，損失逾11萬元。

警方昨日（3日）晚上接獲一名21歲姓趙女子報案，指早在社交媒體收到招聘廣告，透過充當網上評論員於網上平台以點評酒店谷高酒店名氣來賺取佣金。

事主遂按指示先後將約11萬1千元存入至對方指定5個帳戶以作點評酒店之用。為獲取受害者信任，騙徒初時曾向受害人發放佣金。惟及後當事主與騙徒其後失去聯絡，才知受騙，於是報警求助。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由九龍城警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。

警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。

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責任編輯：余思嵐

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