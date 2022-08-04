  • 27°C
香港時間 : 2022804日 (週四) 11:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR演唱會】MIRROR演唱會事故後惹「破鏡」傳聞　姜濤發文：我們不會放棄

娛樂 09:45 2022/08/04

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

MIRROR首個紅館演唱會《MIRROR WE ARE Live Concert 2022》於上月25日舉行，先後於綵排及正式演出期間發生多次發生意外。

昨日（8月3日）12子與黃慧君（花姐）、魯庭暉於公司現身，再加上花姐丈夫突然似有感而發，於在個人IG以限時動態發文寫道：「努力建立、苦心經營一件事物 如同親生兒子 感覺將要失去，在淌血」，均惹來MIRROR將會解散的說法。

最新影片推介：

姜濤凌晨發聲

MIRROR的人氣王姜濤在凌晨一時更新IG限時動態，上載黑底白圖，寫道：「不會放棄，我們不會放棄，一定會站起來，一起面對一切。」

姜濤以IG限時動態粉碎傳言，而花姐、魯生、MIRROR其餘成員則未有就此事發聲。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

共10年合約？

消息指MIRROR成員於2018年底結束《全民造星》的比賽後、準備成軍出道時，當時跟ViuTV、現時的MakerVille只簽下了5年的死約，明年底面臨滿約，加上今次的慘劇令不少成員造成難以磨滅的陰影，因此傳出MIRROR有機會宣布解散。

不過亦有指，MIRROR簽下5年死約、5年生約，前後共10年的合約，而當5年死約約滿後，其經理人公司MakerVille有續約優先權，12子無權單方面提出解約。若有成員想提早結束賓主關係，需要雙方達成共識或提出入稟訴訟並成功推翻合約。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR演唱會】鄭秀文遭反對翻唱《高山低谷》　當眾指責監製Fran9：You are wrong
11:55 2022/08/02
【MIRROR演唱會】鄭秀文遭反對翻唱《高山低谷》　當眾指責監製Fran9：You are wrong
【MIRROR演唱會】So Ching IG把與阿Mo共舞片置頂　蘇芷晴李啟言齊追夢不離不棄
10:37 2022/08/03
【MIRROR演唱會】So Ching IG把與阿Mo共舞片置頂　蘇芷晴李啟言齊追夢不離不棄
【MIRROR演唱會】MIRROR明年解散破鏡難重圓？　消息指男團5年死約即將屆滿
10:18 2022/08/03
【MIRROR演唱會】MIRROR明年解散破鏡難重圓？　消息指男團5年死約即將屆滿
【MIRROR演唱會】前幼稚園校監呂詩慧代阿峯家人發聲　表示基於人性幫忙
13:51 2022/08/03
【MIRROR演唱會】前幼稚園校監呂詩慧代阿峯家人發聲　表示基於人性幫忙
【MIRROR演唱會】李盛林牧師為阿Mo及傷者發禱告信　感謝So Ching一直陪伴李啟言
14:14 2022/08/03
【MIRROR演唱會】李盛林牧師為阿Mo及傷者發禱告信　感謝So Ching一直陪伴李啟言
【MIRROR演唱會】花姐丈夫IG發文疑藏暗示　感慨稱：無不散之筵席
18:41 2022/08/03
【MIRROR演唱會】花姐丈夫IG發文疑藏暗示　感慨稱：無不散之筵席

你可能感興趣

【MIRROR演唱會】鄭秀文遭反對翻唱《高山低谷》　當眾指責監製Fran9：You are wrong
11:55 2022/08/02
【MIRROR演唱會】鄭秀文遭反對翻唱《高山低谷》　當眾指責監製Fran9：You are wrong
【MIRROR演唱會】So Ching IG把與阿Mo共舞片置頂　蘇芷晴李啟言齊追夢不離不棄
10:37 2022/08/03
【MIRROR演唱會】So Ching IG把與阿Mo共舞片置頂　蘇芷晴李啟言齊追夢不離不棄
【MIRROR演唱會】MIRROR明年解散破鏡難重圓？　消息指男團5年死約即將屆滿
10:18 2022/08/03
【MIRROR演唱會】MIRROR明年解散破鏡難重圓？　消息指男團5年死約即將屆滿
娛樂人物職業 Mirror 姜濤 邱傲然 呂爵安 李駿傑 江𤒹生 王智德 陳瑞輝 楊樂文

最高瀏覽

【MIRROR演唱會】花姐丈夫IG發文疑藏暗示　感慨稱：無不散之筵席
18:41 2022/08/03
【MIRROR演唱會】花姐丈夫IG發文疑藏暗示　感慨稱：無不散之筵席
【MIRROR演唱會】李盛林牧師為阿Mo及傷者發禱告信　感謝So Ching一直陪伴李啟言
14:14 2022/08/03
【MIRROR演唱會】李盛林牧師為阿Mo及傷者發禱告信　感謝So Ching一直陪伴李啟言
【命中注定】混血女7歲痛失媽媽成遺憾　從男友兒時舊照發現亡母身影
19:12 2022/08/02
【命中注定】混血女7歲痛失媽媽成遺憾　從男友兒時舊照發現亡母身影