【MIRROR演唱會】MIRROR演唱會事故後惹「破鏡」傳聞　姜濤發文：我們不會放棄

MIRROR首個紅館演唱會《MIRROR WE ARE Live Concert 2022》於上月25日舉行，先後於綵排及正式演出期間發生多次發生意外。

昨日（8月3日）12子與黃慧君（花姐）、魯庭暉於公司現身，再加上花姐丈夫突然似有感而發，於在個人IG以限時動態發文寫道：「努力建立、苦心經營一件事物 如同親生兒子 感覺將要失去，在淌血」，均惹來MIRROR將會解散的說法。

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姜濤凌晨發聲

MIRROR的人氣王姜濤在凌晨一時更新IG限時動態，上載黑底白圖，寫道：「不會放棄，我們不會放棄，一定會站起來，一起面對一切。」

姜濤以IG限時動態粉碎傳言，而花姐、魯生、MIRROR其餘成員則未有就此事發聲。

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共10年合約？

消息指MIRROR成員於2018年底結束《全民造星》的比賽後、準備成軍出道時，當時跟ViuTV、現時的MakerVille只簽下了5年的死約，明年底面臨滿約，加上今次的慘劇令不少成員造成難以磨滅的陰影，因此傳出MIRROR有機會宣布解散。

不過亦有指，MIRROR簽下5年死約、5年生約，前後共10年的合約，而當5年死約約滿後，其經理人公司MakerVille有續約優先權，12子無權單方面提出解約。若有成員想提早結束賓主關係，需要雙方達成共識或提出入稟訴訟並成功推翻合約。