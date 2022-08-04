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【MIRROR演唱會】有舞蹈員到警署協助調查　主辦單位行政總裁魯庭暉下午進入警署

社會 15:26 2022/08/04

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消息指有參與MIRROR紅館演唱會的舞蹈員會到警署協助調查，據了解是一名女舞蹈員。（黃傑偉攝）

MIRROR演唱會發生嚴重意外，受傷舞蹈員至今仍然危殆，引發社會關注。演唱會主辦單位MakerVille行政總裁魯庭暉、意外發生時在舞台上的舞蹈員今日（4日）到西九龍總區總部協助調查。

有消息指，當時同台的MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）之後也會助查，據了解MIRROR成員今日未必到警署。

現場消息指，中午12時左右，有參與MIRROR紅館演唱會的舞蹈員會到警署協助調查，據了解是一名女舞蹈員。消息指，主辦方代表下午將至警署協助調查，包括演唱會主辦單位MakerVille行政總裁魯庭暉，據了解事發時在台上的表演者及舞蹈員亦有機會到警署協助調查，料今日MIRROR成員未必到警署錄口供。

中午開始，多輛私家車駛入西九龍總區總部，消息指主辦方人員下午到警署協助調查，包括演唱會監製林浩源（fran9）、及負責演唱會的工程人員等。

在下午約3時半，魯庭暉座駕進入西九龍總區總部。

在下午約3時半，魯庭暉坐駕進入西九龍總區總部。（黃傑偉攝）

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記者：黃傑偉、黃穎津

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