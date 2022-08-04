【巴士暢遊】城巴新巴推夏日學生小童優惠　逢周六及日逾200路線享75折（附路線詳情）

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城巴新巴宣布，推出「巴士暢遊」夏季乘車優惠，在本月6日至28日期間，逢周六及日，逾200條專營巴士路線為全港學生及小童提供夏日75折乘車優惠。

城巴新巴周三（3日）指，持有有效「學生身份」個人八達通的乘客及12歲以下兒童可向乘車優惠，通宵路線．城巴機場快線、新巴「人力車觀光巴士」H1及H2號線除外。城巴新巴策劃及車務編排主管黃漢中表示，城巴新巴網絡覆蓋探索山頂、淺水灣、赤柱、流水響及西九文化區等地方，冀優惠為為全港家庭提供更多周末出行的選擇，鼓勵市民大眾支持推動綠色發展並使用公共交通工具，以最有效率及最環保的方式出行。

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責任編輯：余思嵐