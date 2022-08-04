【生命鬥士】歷19小時終獲轉入兒童醫院　5歲小鐵漢凝血指數回復正常退燒出院

▲ 患先天性心臟病的5歲小鐵漢，日前凝血指數回復正常及退燒，已出院回家。

本港5歲男童「小鐵漢」，去年9月底接受第6次心臟手術，成功更換心臟起搏器，情況一直穩定，上月完成了心導管手術。上月26日小鐵漢突然發高燒，先後到過天水圍及屯門醫院求醫，最後在19個小時後，終獲安排轉到香港兒童醫院接受治療，周二（2日），小鐵漢出院回家去，爸爸直言幸好沒有大礙。

▲ 7月底小鐵漢發燒，求醫19小時才獲轉入兒童醫院。（圖片：小鐵漢媽媽FB）

求醫19小時終獲轉入兒童醫院

患有先天性心臟病5歲男童「小鐵漢」（Kansas）上月突然發高燒，先後到過天水圍及屯門醫院求醫，均未獲安排心臟科醫生診治，最後在19個小時後，終獲安排轉到香港兒童醫院接受治療，小鐵漢爸爸批評醫管局的流程複雜混亂，而醫管局有致歉。

小鐵漢留醫兒童醫院多天，日前已出院回家去，明天會再覆診。小鐵漢爸爸之前在facebook專頁發帖曾指出，心臟科醫生幫小鐵漢做了詳細的心臟診斷，退燒後的兒子回恢精神，而爸媽輪流交更到醫院照顧小鐵漢，他很精神地開門迎接媽媽入病房。

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凝血指數回復正常出院

至昨日（3日），爸爸再在社交平台分享最新消息，感激各位哥哥姐姐網民擔心小鐵漢，兒子幸好沒有大礙，周二時凝血指數正常合格，正式出院回家去。他指出醫生用了抗生素之後，兒子就沒有再發燒，而抽血報告曾顯示小鐵漢凝血指數比平常高出近一倍，可知道凝血指數高會内出血中風，很危險。

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現時小鐵漢用華法林薄血藥，爸爸指出用此藥「好麻煩」，劑量多會内出血中風，劑量少會影響機械心瓣運作，就是要剛剛好才行，但劑量是隨身體成長改變，所以醫生要持續去監察及轉合適的劑量，小鐵漢明天將會覆診。

好彩今次醫生早發現，嚟緊幾日會照醫生指示試用新嘅服藥方法，單雙日不同劑量，星期五返去覆診抽血，睇下呢個方法成唔成功。

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責任編輯︰王明芳