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【車Cam直擊】私家車駛近客貨車出手拉開車頭大紙板　網民：危險但欣賞司機出手相助

社會 10:29 2022/08/04

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（車cam L（香港群組）影片）

網上流傳一段行車紀錄儀的片段，一輛小型貨車「大銀幕」被大紙板遮擋視線，有私家車駛近貨車，伸手為對方拉開大紙板。

事發在昨天（3日）下午1時許，片段顯示一輛小型貨車沿觀塘繞道快線往油塘方向行駛，突然飛來一塊巨型紙板遮擋貨車車頭，其後有一輛私家車慢慢靠近小型貨車，司機打開車窗並將右手伸出車外，將擋在小型貨車「大銀幕」的紙板拉開。

事件引起不少網民討論。

我諗起之前又係九龍灣，天若有情鐵騎士幫女學神

如果掟左落片主度,係咪仲係好人好事好技術

幫佢遮左個車牌好喎～我有啲擔心佢 ～不過我都好欣賞佢出手相助

咁做好危險

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記者：余思嵐

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