【車Cam直擊】私家車駛近客貨車出手拉開車頭大紙板　網民：危險但欣賞司機出手相助

▲ （車cam L（香港群組）影片）

網上流傳一段行車紀錄儀的片段，一輛小型貨車「大銀幕」被大紙板遮擋視線，有私家車駛近貨車，伸手為對方拉開大紙板。

事發在昨天（3日）下午1時許，片段顯示一輛小型貨車沿觀塘繞道快線往油塘方向行駛，突然飛來一塊巨型紙板遮擋貨車車頭，其後有一輛私家車慢慢靠近小型貨車，司機打開車窗並將右手伸出車外，將擋在小型貨車「大銀幕」的紙板拉開。

事件引起不少網民討論。

我諗起之前又係九龍灣，天若有情鐵騎士幫女學神

如果掟左落片主度,係咪仲係好人好事好技術

幫佢遮左個車牌好喎～我有啲擔心佢 ～不過我都好欣賞佢出手相助

咁做好危險

【TOPick診症室】學童5大情緒問題嚴重可自殘 精神科醫生拆解求助求醫時機

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐