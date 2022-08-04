【幼兒新冠疫苗】有幼稚園今日安排幼兒打針　母嬰健康院月中可為幼兒接種

▲ 公務員事務局局長楊何蓓茵。（資料圖片）

年齡介乎6個月至3歲的幼童由今日（4日）開始可接種科興疫苗（即看：【下一頁】），公務員事務局局長楊何蓓茵今早視察兒童接種疫苗後見傳媒。

楊何蓓茵表示，今天到學校視察接種疫苗的情況，在10位已打針的小朋友中，有6位是3歲以下，形容過程十分順利，而且小朋友亦十分乖，對他們得到疫苗的保護感到很開心。當局在接種站中設供母親餵母乳等隔間，衞生署母嬰健康院本月中亦可提供疫苗接種。

她說，在第五波疫情以來，三歲以下的死亡個案有2宗，仍留院的仍有33宗，對此感到很難過，不希望小朋友會被疫情影響健康、甚至死亡。

她指出，現時3至11歲的疫苗接種率為77%，但仍有22%人仍未打針，而每個小朋友都是家庭的快樂泉源，不希望用小朋友的生命「搏一搏」，呼籲父母為兒童安排接種疫苗。此外，她亦呼籲為人子女、兒孫者盡快為家人中的長者安全疫苗注射。

另外，她說，今早預約系統開始供幼童預約打新冠疫苗，首半小時已有約150名家長預約，強調疫苗接種的目標是「應打盡打」，而衞生署亦正與輝瑞或復星藥廠洽購幼童版復必泰疫苗。至於會否將12歲以下的小朋友納入疫苗通行證，她表示現時暫無有關計劃。

陳太的小朋友現年2歲10個月今日打針，她指早前看到有22個月大的女嬰因確診後而離世，得知降低接種年齡後就馬上為他接種，又稱另一名女兒亦已打針，沒有太大副作用，強調擔心疫情多過疫苗副作用。郭太的兒子今年2歲11個月，由於未夠5歲不可打復必泰疫苗，加上科興的副作用較少，故選擇打科興。

招女士今日帶同孫女到校打針，指復必泰疫苗的副作用大，「信科興多過打復必泰」，又認為孫女打針後外出亦會比較安心。

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記者：陳麗娜、郭詩詩