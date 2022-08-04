【職場文化】與隔離部門同事狂數上司不是 OL呻被上司杯葛：我講事實喎

▲ 職場新鮮人抱怨被針對。

職場新鮮人，時常會遇到一種情況，就是你的直屬上司對你嚴苛，而你會發現另一組人(派系)的職場生活比你快樂得多。就像孩童時覺得別人家的父母以及兄弟姊妹都比自己家的情況好很多一樣，難免有種因不公而生的不滿。更有甚者，你跟另一組人走得愈來愈近，令你的直屬上司或同事，有感利益或職權上受到侵害，從而對你進行打壓……這時又如何是好呢?

話說月前，有一位年輕女士，來找羅師兄。剛畢業不久的她，對談中感受得到她仍有社會新鮮人那種，對職場不公現象的不滿和痛斥。K小姐，面容娟好，眼大鼻高，顴骨肉薄不高，咀小下巴尖，最重要是，她的牙齒有點不齊，門牙見隙縫。

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K小姐: 「羅師兄，話說我畢業無耐(2021年)就係呢間公司返工，都快一年喇。起初都覺得阿頭(上司)錫我同好肯教我嘢，只係近來我覺得阿頭同埋同組同事有意無意針對我，食飯亦好少搵我一齊食。」

羅比: 「Lunch Time呢段時間都算係職場人際關係既一個重要指標，然則你地以前係一齊食，只係近來出現一啲事情變故咗。咁究竟發生咩事呢?」

K小姐:「 多多少少因為疫情之後，我地組同事返工嘅安排令我有啲不滿，之前work from home，依家返返公司，突然間嚴謹返好多，我有啲唔習慣。而見到另一組同事佢地又好似無我地咁緊張，我咪同隔離組同事呻咯，呻下呻下就熟絡咗，有時仲一齊食Lunch。可能因為咁，我阿頭唔高興。」(咁職場交朋友都好正常啫，邊個唔係相互呻下架，應該唔係咁簡單。)

羅比: 「K小姐，你屬丙火季夏出世，八字土重傷官格身弱，加上牙齒唔齊見縫，我都幾建議你去箍牙。」

K小姐: 「箍牙對運程有幫助?咁我屬丙火同咩傷官弱，又有咩關係呢?」

羅比: 「唔好介意，你八字同面相都好有可能因為講嘢唔慎重出現是非。我都幾肯定你一定係唔知同隔黎Team個位好朋友講左咩，從而嗰Team嘅阿頭應該有意無意地咁俾你阿頭有說話聽，更嚴重甚至係老闆面前落你阿頭面。所以你阿頭咪開始收返俾你嘅社交認證，一方面排除你係派系之內，同時亦唔希望有更多派系內部信息外洩」。

K小姐: 「但係我講嘅係事實喎，有時遲返少少都無咩問題啫，隔離Team都無咁緊張。呢個年代，結果比過程緊要好多啦，好多公司依家都講緊開放work from home，最緊要係交到數啫。」(果然係土重傷官，唔多易聽人講，然而都係會自我一啲，尤其仲咁後生)咁你講到我咁，係玄學上有無話戴啲咩會改善到我嘅情況呢?」

羅比: 「你應該先帶個心先，即你由改變心念做起。」

一: 虛心

每間公司文化都不一樣，細至每條Team的文化也有差異，這個關乎到行業，地域或管理文化，職務內容，領導性格等等。作為一個基層或者新員工，首先要理解內部文化及人事。就像你移民一樣，首要係你多了解當地人民生活及工作環境，而當地的人和環境是不鳥你的，因為他們已經存在相當長的時間了。

不要說你經驗同能力還有待提升，就算是業界行專，有時空降到新公司任高層，一樣隨時會老貓燒鬚及滑鐵盧。要是你夠虛心，你會知道你該如何在team中可以做得更好，而不是一味找自己阿頭的不是。(縱然你說的或許是事實，但為何不轉組呢?)

二: 細心

在公司中，尤其是交朋友，要細心。不是要黑化任何人，只是公司中組與組之間，以至自己組內，也是有機會存在搬弄是非的人(也難保自己也是其中之一)。因此說話切忌一時興之所至，張口就來，開開玩笑，誇大其辭，言不副實……這些都是之後後悔的事。故此，首先要細心審慎交友，這樣可以免卻之後很多矛盾和是非。

K小姐頻頻點頭: 「收到，我知我係有講錯嘢，我以後會注意。不過依家阿頭唔信我，羅師兄有無咩方法可以幫幫我呢?」(可人兒急得扁起咀來)

羅比: 「辦公檯放開光樹化玉，到時我給你位置。另外你土過旺，戴綠幽靈或綠髮晶，催一催貴人和工作運。還有，多用綠色，淺藍色的服飾吧。請過多一段時間再更新一下你的狀況吧。」

K小姐跟請了開光樹化玉和水晶，按我指示放好位置及戴好，說也神奇，她說最近工作忙碌了很多，跟上司及同事的互動也增多了，關係有所好轉，希望能繼續下去吧。

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