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【兒童確診】醫管局近兩周接3宗入住ICU個案　涉壞死性腦炎及嚴重痙攣

社會 10:38 2022/08/04

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過去兩星期，公立醫院兒科共接收3宗需入住深切治療部的個案。（資料圖片）

本港第5波疫情橫行，昨日新增4,547宗確診，為連續2周確診逾4,000宗。醫管局兒科統籌委員會聯合主席蘇景桓表示，近日兒童入院個案逐漸增加，而過去兩周公立醫院兒科共接收3宗需入住深切治療部的個案，主要涉及急性壞死性腦炎和嚴重痙攣等。

蘇景桓今早（4日）接受電台訪問時提到，近日兒童入院個案逐漸增加，料與社區個案增加有關，過去兩星期，公立醫院兒科共接收3宗需入住深切治療部的個案，兒童新冠危重症主要涉及急性壞死性腦炎和嚴重痙攣等，對有關情況感到擔心，相信是因為大部分3歲以下幼童之前未能接種新冠疫苗，故染疫後現重症機會較高。

他說，有關兒童染疫前的身體健康，惟兒童壞死性腦炎發展可以在幾小時內急速惡化，即使盡早求醫的幫助亦未必大。他提醒家長如發現小童確診後有高燒、神志不清、呼吸有雜聲等需馬上送院，但由於新冠口服藥不適用於兒童，醫院會為他們注射抗病毒藥治療。

另外，6個月至3歲幼童即日起可接種科興疫苗。蘇景桓說，大部分醫管局普通科門診仍有接種名額，家長亦可到社區疫苗接種中心或安排私家醫生為子女打針，數據顯示嬰幼童接種新冠疫苗後的副作用與成人相若，包括針口痛、微燒等，甚少引致心肌炎。

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責任編輯：郭詩詩

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