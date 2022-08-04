【夏日消暑】風扇直吹臉可致眼水蒸發損角膜 眼科醫生分享2大護眼貼士

▲ 日本研究指出，風扇直吹臉可致眼水蒸發。醫生表示，僅1分鐘亦致眼乾損角膜。

天氣持續酷熱，不少市民無論在家或外出，都會開風扇降溫。不過，風扇若持續對著臉部吹，有可能令淚水蒸發，損傷眼角膜。

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根據日媒報道，日本眼科醫生有田玲子進行一項關於手持風扇對角膜影響的實驗。實驗中，3名沒有乾眼症狀的受試者使用手持風扇吹風1分鐘，結果顯示3名受試者的眼淚都在1-2秒內開始蒸發，淚水留存時間減少至低於一半。同時，3名受試者也表示，即使只是1分鐘的實驗，已感覺眼睛很乾、淚水被蒸發。

有田玲子醫生指出，實驗結果證實，風扇直吹臉部會令角膜損傷的風險增加：

角膜被由水和油組成的淚液保護，但當被風扇直吹時，淚液會蒸發，暴露出角膜，使其更容易受到損傷，出現視力模糊等症狀，並出現乾燥、疼痛等反應。因此即使是很短的時間，風直接吹入眼睛，對眼睛來說也是不好的影響。

2項護眼貼士

都市人除了日常佩戴隱形眼鏡，容易令眼睛感到不適，夏天更是會導致損傷眼角膜因素多發的季節。例如空調製冷導致血液流動變緩，淚水容量及質量惡化，削弱眼睛免疫系統。而夏天的強烈紫外線也會穿透角膜，加上汗液中含有鹽分，滲入眼睛會造成刺激。

此外，醫生也提醒，眼睛疲勞感有可能是由於角膜上的划痕造成。眼睛有刺痛感，則更要小心。若划痕不癒合，瞳孔的屏障功能會惡化，導致感染，甚至會增加患病風險，因此需要適當護理。

因此，保護眼睛、注意眼睛休息非常重要。有田玲子醫生對此分享2項護眼貼士：

風宜吹向頸部

使用電風扇或手持風扇時，盡量避免將風直接吹向眼睛；可以吹向頸部，盡可能避開臉部。

注意休息，並使用眼藥水潤濕眼部

愛護眼睛，不要過度用眼，有意識地讓眼睛休息。注意時不時地閉上眼睛，或適當眨眼，不要一直盯著手機看。另外，也可用眼藥水以緩解眼睛發癢和疲勞等不適。含有維生素A的眼藥水對角膜有效。但注意不要過量滴眼藥水，效果適得其反。

用USB風扇有效降溫法

日本江東病院三浦邦久副院長早前接受日本ANN news訪問時表示，當身體大量流汗，加上氣溫超過35°C時，使用迷你風扇反而會容易中暑。因為當大量流汗時再吹著熱風，身體會覺得更需要冷卻，反而流更多汗，這會導致脫水，更嚴重甚至會中暑。而有效降溫方法如下：

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責任編輯：羅嘉欣