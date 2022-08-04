【港要通關】黃傑龍外地返港嘆香港機場蕭條封關代價大　冀11月屬全面開放良機

▲ 敘福樓集團主席、行政總裁黃傑龍。（陳國峰攝）

上月從加拿大探親返港時，敘福樓集團主席、行政總裁黃傑龍在東京轉機，雖然未有入境，已見到機場內免稅店人頭湧湧，對比香港機場現時的蕭條，他感到唏噓。黃表示，外地陸續開放，形容本港緊守關口的防疫措施代價太大，「係咪要做國際防疫中心呢？」

他直言國家主席習近平早前來港時曾表示香港要保持獨特地位，認為香港可以利用本身的邊境優勢盡早放寬入境措施，才能維繫本身的國際金融、貿易、航運中心地位。金管局在11月要召開國際會議，黃傑龍認為是全面開放的好時機，呼籲政府盡快給出時間表，讓不同的持份者可以做好應對準備。

▲ 香港國際機場門庭冷落。（受訪者提供）

赴加國探親 餐廳門口排長龍

是次外遊並非為了商務，而是探親需要，黃傑龍卻在這個悠長假期看到了海外的復常之路。在加拿大期間，他見到餐廳的熱鬧情況，「沒有1.5米距離要求，每間門口都大排長龍，新聞都已經不再講疫情，反而係關注俄烏戰爭、熱浪等話題。」

讓他印象最深刻還是在東京轉機的經歷，機場內的免稅商店已經人氣爆棚，「超過50人排隊俾錢，見到係覺得經濟在復甦。」相比香港機場的門庭冷落，他說是天上地下，本身是最繁忙的機場之一，現時9成的食肆都已經關門，免稅店亦僅有一間小小的舖頭營業，「好似一個小攤檔咁。」

▲ 在東京的機場轉機時，機場內的免稅店已經人頭湧湧。（受訪者提供）

東京機場轉機 免稅店人氣旺

習近平7月1日來港時，曾發表講話說要保持香港的獨特地位，反而未有提到防疫。黃傑龍說自己亦多次思考了這段話，認為香港若想保持獨特地位，首先要保住國際金融、貿易、航運中心的地位，「一國兩制下，香港有硬邊界，有利於對外通關，反而上海、深圳無。」

他不無可惜說，香港用了100年建立成為國際金融、航運、貿易中心，向來同紐約、倫敦比肩，現時卻被搶了先機，笑言本港緊守關口的防疫措施代價太大，「係咪要做國際防疫中心呢？」

▲ 黃傑龍說，加拿大已經恢復正常生活。（受訪者提供）

港府不應再「被疫情帶住走」

黃傑龍指，香港的「外防輸入、內防反彈」的防疫政策，在過去一段時間曾經很成功，一度將病毒阻擋在社區之外，但確實為從商人士帶來不便，他說現在港府不應該再「被疫情帶住走」，反而要衡量繼續封關的代價，「人才、生意、資源一旦離開，不會輕易返來。」

政府早前公布，金管局11月時要舉辦高峰投資會議，是近年來少有的大型國際會議。黃傑龍認為這是一個極好的契機，讓世界知道「香港重新歡迎你。」對於有聲音認為，或可以豁免或閉環方式處理，他則不太贊同，「你咁樣只是俾外界知道香港仍然係防疫城市，因為你係CEO先豁免你，我認為無意義，咁樣係唔做好過做。」

他建議港府應該盡快公布放寬的時間表，讓持份者都做好準備，因海外取消疫情限制措施時，亦曾經歷過個案急升、因員工染疫隔離而出現人手不足的狀況，企業要做好準備。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：袁澍