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【港要通關】返港不確定性仍高　黃傑龍：登機前若確診計劃全打亂

社會 11:04 2022/08/04

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

敘福樓集團主席、行政總裁黃傑龍。（陳國峰攝）

疫情出現之前，敘福樓集團主席、行政總裁黃傑龍每年大約要商務外遊5至10次，除了與商務夥伴見面傾生意之外，亦會與新品牌接洽，或是去不同地方的美食展研究新產品。他說，2020年之後，所有的一切只能在網上舉行，「唔係做唔到，但確實同啲夥伴傾少咗。」

港檢疫措施 令外地商人卻步

現時7日的檢疫期相較過去的21日及14日短了許多，但黃傑龍並未打算恢復商務旅行，他指最大的問題仍然是檢疫措施帶來的不確定性，如果在上飛機之前突然測到確診，所有的計劃都會被打亂，需要重新預訂檢疫酒店等，「要等下一期酒店預訂開放再預訂，前後可能需要一整個月。」

令本地商人擔憂的或者是檢疫的成本，對於非本地商人來說，檢疫措施本身已經讓不少人望而卻步。黃說，前兩周有一位朋友一家四口外地返港，檢疫期間，一名未成年子女確診，結果4人要分3個不同地方檢疫或隔離，「其實佢在香港有獨立屋，點解唔可以一家人在家檢疫呢？」

作為飲食業界的一份子，黃傑龍指疫情封關帶動了本地餐飲的生意，若與外國通關，短期內勢有大量港人外遊，對業界來講非絕對利好措施，「但長遠來講，對香港經濟復甦有好處，因此都要呼籲政府早日放寬。」

若與海外通關 旅遊界復生機

另外，他表示旅遊界在疫下已經變成了一片枯草荒原，但若能與海外通關，就如同天降雨水，相信很快可以恢復生機。

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記者：袁澍

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