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【正能量】3位行業領袖創立慈善基金　辦小龍馬藝術展覽關注弱勢社群

休閒消費 11:11 2022/08/04

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維港海濱東岸公園主題區 展覽。

由馬興文先生、莊家豐先生和羅志豪先生作為行業領袖（一位在藝術領域，一位在擔任企 業家，一位在金融領域）創立的 「小龍馬慈善基金」，宗旨為“Give Touch Share Love”。「小龍馬慈善基金」聯同香港賽馬會於香港大館舉行的「小龍馬 · 遊香港巡迴展覽，便是透過藝術活動關懷社會。

基金會以「小龍馬」為名，因為小龍馬（Drago Cavallo）象徵著自強不息的進取精神，也是中國人推崇的「龍馬精神」。 「小龍馬慈善基金」旨在透過藝術活動，以及化身為守護天使的小龍馬，為需要不同適切關注和關懷的的兒童，如自閉症、 患身體殘疾、癌症和精神病等兒童注入正能量， 將笑容與快樂帶給這班未來的主人翁。 

跨界藝術家、香港十大傑出青年之一及 「小龍馬慈善基金」主席馬興文（中）副主席莊家豐（右）及副主席羅志豪（左）。

早前舉行「小龍馬 · 遊香港」巡迴展覽活動，希望透過小龍馬環遊世界活動將大眾團結一致，動員更多的年輕人拋開你我他分享生活中的點滴，凝聚正能量，帶動社會向積極道路前進帶動更多的孩子和弱勢群體融入社會。 

 「小龍馬 · 遊香港」巡迴展覽是「小龍 馬慈善基金」舉辦的諸多藝術活動之一，機構的藝術活動除了在香港舉辦，更於兩岸多地廣加善舉，如在北京故宮與自閉症兒童繪畫小龍馬、於自閉症關愛日當天在上海舉辦“愛滿 星河”公益活動等等，甚至在馬來西亞亦有小 龍馬的身影，包括捐贈生活物資給殘障兒童和 教導他們繪畫。

大館舉行的「小龍馬 · 遊香港巡迴展覽。

為將關注與關懷帶給不同需要的兒童，將笑容與快樂帶給這班未來的主人翁，“小龍馬慈善基金”全年與不同慈善機構的慈善合作：除與香港賽馬會合作外，於 2022 年下半年將與更多機構合作以不同主題和不同的藝術活動，將小龍馬帶到不同角落，當中包括：香港理工大學、香港海洋公園等等，發掘自強不息的小龍馬 精神和正能量，增加人們對社會的責任感與歸屬感。 

「小龍馬 · 遊香港」巡迴展覽

‧ 2022年7月11日至8月31日 ：維港海濱東岸公園主題區        

‧ 2022年9月至10月：沙田大會堂廣場        

‧ 2022年11月25日至2023年1月15日：香港藝術館藝術廣場

記者：Eric  
 

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