【明星理財】林盛斌教用招財神秘訣　阿Bob指3種男人特別容易富貴

▲ 林盛斌分享賺錢小秘訣，指出3種男人特別富貴。

42歲林盛斌（Bob）在圈中不但是出色的主持、司儀及演員，他還有靈活生意頭腦，早已成為便利店、網上食品、娛樂公司及時裝店老闆，事業型男瓣數多多。加上與太太黃乙頤（Pearl）育有3女1子，作為經濟之柱的Bob背起重擔，少點諗頭也不行！

最新影片推介：

Bob不時在其個人YouTube頻道「Bobtivation 林盛斌」分享成功學的心得，在最新一段影片中他更開心share賺錢秘訣。

Bob否認是個迷信的人，但承認相信風水命理，認為自身行為直接影響財運：「身邊認識好多男人，唔少男士財運麻麻哋，但佢唔係唔俾心機工作，但財神爺好似唔太眷顧佢哋。」他教大家「如何用3招被財神選中」，讓網民解決努力工作但財運欠佳的問題。

「財神爺最鍾意邊類型嘅男人？」

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第1種：孝順父母、長輩

Bob指認識很多成功傑出的男士，百分之一百都是愛錫父母、孝敬長輩，認為孝順的人自然得到上天眷顧，吸引貴人幫助自己：「如果連父母長輩都唔錫，好難要求你對上司、老闆會有尊敬。你對佢哋冇尊重的話，佢哋又點會提攜你、俾機會你呢？」

第2種：對老婆好的男人

Bob形容「女人水造，水為財」，引用古語有云「虧妻百財不入」：「對女人好即係對財富好，女人就係你個家，屋企嘅財富。」他在圈中是出名的愛妻號，結婚15年恩愛如昔，他曾拍片講「丈夫對太太態度決定事業高度」的論點，分享友人識小三拋妻棄子最後下場淒涼的真人真事，力證好好對待另一半才有美滿人生。

第3種：顧家的男人

他指家是男人的避風港，古語亦有云「虧家百事不順」：「照顧到個家先可以治國，先可以平天下。如果連自己屋企、咁細山嘅地方都搞唔掂，你點處理出面嘅問題呢？」

▲ Bob一家六口幸福美滿。（Instagram圖片）

笑面迎人吸正能量

除了以上幾種最能吸引財神埋身，Bob表示一個人有否目標、夢想、勤力及好好規劃自己也是十分重要。

他更提醒悲觀、經常黑口黑面的人財神爺最討厭：「如果你身邊有個咁嘅人，你會唔會想同佢做朋友，你會唔會想同佢傾偈，會唔會繼續交往落去？或者同佢一齊做嘢？你都唔想啦，財神爺都唔想，所以真係要笑多啲、開心啲。」續指笑面迎人給予人很好的能量，提升好感度，帶來更多工作機會。

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Full Paid置業

Bob今年初與太太Pearl和4名子女由居住了3年的九龍塘獨立屋，遷往同區的另一棟豪宅，當中有具氣派的樓梯，超大花園更架設的臨時游泳池，小朋友玩樂空間多。

他上月更full paid購入第一個海外物業，透露「冇諗過每個月竟然可以收到呢個租金」，非常威水。