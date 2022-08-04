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【林志穎車禍】病房度過結婚9周年　林志穎大哥代報平安

娛樂 11:30 2022/08/04

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希望志穎早日出院！

台灣藝人林志穎在7月22日發生嚴重車禍，據報道，事發於在當日上午10時50分，林志穎開著一輛Tesla載幼子Jenson從桃園蘆竹區中正北路往桃園方向行駛，可是途中撞到分隔島上的指示桿，現場即時冒出大火。

志穎被在場熱心市民救出，拉出車外時頭部受傷滿臉是血，並一度無法說話。至於同車的兒子則臉部輕微擦傷，二人即時送往林口長庚醫院，事件發生後震驚整個娛樂圈，大家一起為志穎送祝福！

【林志穎車禍】家屬開記招稱謝救命恩人　林志穎現時清醒可簡單對話

最重要早日康復。

由於車禍嚴重，據知志穎臉部及肩膀有多處骨折，他做了手術，並放入鈦合金進行固定手臂骨，而他亦需3個月作完全癒合，由於臉部骨折和腦神經損傷，估計約半年到1年才能恢復行動。

這段日子，代表出來面對傳媒的志穎弟弟林志鑫，曾發聲明指志穎情況逐漸好轉，亦指大家不要相信網上的不實傳聞。

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情況穩定 病房度過結婚周年

最新消息指志穎完成第一階段手術後，已轉往一般病房，而大哥林志杰得知其狀況後，第一時間在粉絲群入面報平安。

據網上流出的對話截圖能見到，林志杰在早上7時多便在林志穎粉絲群報平安：「志穎安全了，感謝大家陪伴與祈禱！」但由於疫情關係，他透露自己都未見到弟弟志穎，並表示醫院管得很嚴：「一個進去就要一個出來，連我都沒進去看過志穎。」

另外，有網民記得7月30日為志穎與太太陳若儀的結婚9周年紀念日，雖然今年無法大搞慶祝，不過深信志穎太太望丈夫早日康復，便是最好的禮物。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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