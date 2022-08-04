【娛圈鐵娘子】白雪公主勾起單親成長回憶　Do姐逐步努力成為全能天后

▲ Do姐（鄭裕玲）跟余德丞（Dickson）分享人生經歷。

曾被封為「鄭九組」的Do姐（鄭裕玲）從小到大都十分勤力，學生時期的Do姐學業成績優異，出身後的她除了是金牌主持人及DJ外，亦先後登上影后及視后寶座，為首位奪得大滿貫的女藝人。

「娛圈鐵娘子」Do姐不時以前輩身份教導新人，她最近與已離巢TVB的余德丞（Dickson）一起宣傳，同時亦跟Dickson分享其經歷。

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勾起回憶

Do姐最近與余德丞一同為主題樂園拍攝宣傳片，二人一起觀賞煙火匯演且分享觀後感。

Do姐表示對白雪公主一幕的印象最為深刻，「小時候，媽媽帶我去看白雪公主，這個人物對我有些啟發。眾所周知，我是來自單親家庭，白雪公主被後母欺負，並趕她出來，人生並不開心，等於當時的我。」

她續說：「後來，她認識了七個小矮人，七位好好的朋友助她渡過了很多難關，後來王子吻她救她。人生在最壞的時候不要失望，往往會有些人對你有幫助，或者自己發奮的時候，一定有彎轉的，它會變得更加好的，看見白雪公主時勾起我這些記憶。」

Do姐看見Pelican那些鳥後有感而發，「包袱內有一個BB，再看看現場的觀眾，其實我們都經歷過出生這件事才可以現在在這世界上，但每個人是不同的，就是你如何選擇自己的路。你可以走得好好、好開心，正所謂活在當下，特別是這數年，因為疫情的影響令很多人的看法不同，所以我們要記得以前的好事，但是將來的事是自己選擇的，還要把握現在開心的時間。」

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學業優異

Do姐小時候便開始就讀以英文為主語言的幼稚園、小學及中學，成績優異的她更於中學會考的英國語文科取得A級成績，可是因家庭經濟欠佳，而被逼放棄前往美國就讀新聞系及兒時夢想。

投身影視圈

由於當年影視文化剛起步，Do有意入行卻因參加會考而錯過了TVB藝員訓練班，最終她考入了佳藝電視藝員訓練班。

初入行的Do姐只獲派發報時、配音等幕後工作，幸好她獲老師黃霑和簡而清鼓勵及大讚有潛質，其後漸漸從幕後走到幕前，更於《名流情史》中罕有地以三點式泳裝演出。

▲ （影片截圖）

轉投TVB

佳藝電視於1978年因財政問題倒閉，當時的Do姐獲方逸華邀請加盟TVB，備受力捧接下多項工作，成為殿堂級花旦。

1987年，喜愛挑戰的Do姐轉戰電影圈，曾於高峰時期創下一天內趕九組戲的記錄，因而被封為「鄭九組」。

榮登影視后座

Do姐分別於1988年憑《月亮星星太陽》及1991年憑《表姐，妳好嘢！》成為《第25屆金馬獎》最佳女主角及《第10屆香港電影金像獎》最佳女主角，更有「金像金馬雙料影后」之稱。

2000年，Do姐夥拍喜劇演員黃子華拍攝千禧處境喜劇《男親女愛》並大獲好評，收視率數周排名第一，大結局更創下最高50點的收視紀錄。她憑該劇獲得《萬千星輝賀台慶2000》「本年度我最喜愛的女主角」及「本年度我最喜愛的電視角色」，再創事業高峰。

樣樣皆能的Do姐現時除了是電視台的首席司儀外，亦為綜藝天后及廣告界天后，甚得觀眾歡心的她至今仍然活躍於影視圈，非凡地位無人能及。