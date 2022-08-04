【明星減肥】潘瑋柏2個月勁減逾40磅 公開變回男神5大減肥心得

▲ 潘瑋柏2個月內勁減20多公斤。

台灣男藝人潘瑋柏在2020年宣布與圈外空姐女友官宣結婚後，便開始心廣體胖，體重直線上升。他近期於網上社交平台貼出自己今年5月及近期所攝的近照，短短2個月內已成功減磅剷肉逾40磅變回男神，令一眾粉絲們高呼神奇！並紛紛求教減肥心得！

最新影片

潘瑋柏近日在instagram po出自己今年5月時體重達人生巔峰93公斤，明顯見到發漲一圈的臉蛋，他自嘲笑到「到達了人生巔峰」。不過，未知是否憂心發福相過於「趕客」，他指自己經過不斷努力和堅持下，於短短2個月內已成功減磅剷肉10幾公斤，宣佈自己體重已回到7字頭，並將減肥前後對比照放上網。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

潘瑋柏過去亦曾多次分享其瘦身心得，以下便是其5大項減肥秘訣供大家參考。

1.水煮青菜、雞胸肉減少澱粉、醣分

2.每週進行3次1.5小時運動

3.一天喝2000cc水

4.充足睡眠

5.飯後半小時不坐著

對於偶像於短時間內極速減重，有粉絲便嘩言「到底怎麼瘦的」，亦有人讚美「老大好厲害跟氣球一樣」；但亦有人指「巔峰很好啊」。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

緊貼Mirror演唱會舞台事故發展：https://www.hket.com/page/408

責任編輯：羅嘉欣