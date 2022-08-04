【婆兼母職】70歲婆婆連鎖店為孫女買M巾　不懂求助港女揭暖心故事

▲ 70歲做清潔工嘅婆婆，放工後為孫女買M巾，因為唔知邊隻好而求助港女。。

不少男士為免尷尬都抗拒替另一半買衛生巾，所以絲打們覺得巴打肯為自己買M巾好sweet，但婆婆幫孫女買衛生巾，卻是一件心酸事。

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有港女日前在香港討論區發帖，主題為「老公幫老婆買M巾so sweet 阿婆幫孫女買M巾so心酸」，講述一名70歲做清潔工的婆婆為孫女買M巾，暗示孫女缺乏媽媽照顧，著婆婆替她買M巾，

前日喺屈記選購M巾，有個70歲着清潔公司製服嘅婆婆問我手拎果包M巾係點用嘅，我係呆一呆～點答，後來了解後，原來孫女無晒存貨，send相俾阿婆叫佢去買，但阿婆又唔小心del咗張相，又唔再問孫女，所以喺堆巾櫃徬徨中...

港女指，婆婆在前一日已經為孫女買了39元4片的安全褲，雖然口講「好貴」，但孫女叫到，婆婆也只好照做，

孫女已中一，我問點解佢唔自己嚟買，婆婆答：叫我買就我俾錢嘛。

港女看到婆婆瘦削嬌小的身影，皮膚黝黑，還要為孫女買M巾操心，也不禁心酸，

見到婆婆瘦削矮小嘅身影，皮膚因工作而黝黑，但仍精神奕奕詢問我Ｍ巾知識。雖然言談間會吐嘈孫女兩句，但看她表情是充滿愛，果刻令我有點心酸，希望婆婆的愛是雙向的。

最後港女推薦了婆婆買3包M巾，便可以送1包洗衣液，並希望她的孫女不會太高要求，另外，港女又稱讚該店的職員，知道婆婆不想浪費買膠袋時，熱心幫婆婆找到個乾淨的紙箱盛載。

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責任編輯︰王明芳