【皮膚病】用指甲鉗除疣易致細菌感染　皮膚科醫生講解4種除疣方法

▲ 皮膚科專科醫生胡惠福表示，疣可出現身體任何位置，包括面部、頸部、手腳等，由於是過濾性病毒感染，具傳染性，數量會隨時間增加，最初可能是幾粒，會逐漸增加至幾十粒甚至幾百粒不等。

平滑的皮膚上長了一顆顆啡黃或肉色的斑點，而且在身體各處也可見其蹤，壓根兒確使人煩惱，說的是皮膚疣。

疣不但礙眼，而且具傳染性，不少人除之而後快，且慢！有皮膚醫生提醒，脫疣前有不少注意事項，是不能胡亂咁脫的。

疣是人類乳頭瘤病毒（HPV）感染皮膚所致，徵狀是患者皮膚出現啡黃、肉色凸起的粒狀物，也有一些體積較大的硬塊。皮膚科專科醫生胡惠福表示，疣可出現身體任何位置，包括面部、頸部、手腳等，由於是過濾性病毒感染，具傳染性，數量會隨時間增加，最初可能是幾粒，會逐漸增加至幾十粒甚至幾百粒不等。

他說，疣常與其他皮膚問題混淆，如面部常見的扁平疣，與一些良性皮膚問題相似，如皮脂腺增生。「皮脂腺增生同樣都是黃黃的和肉色，中間凹陷如火山口形狀的丘疹，常在面上生長。另一常被錯誤為疣的是汗管瘤，好發於眼肚位置，表面較圓滑，聚集於眼睛周圍。」

4種疣 分布身體各處

疣分不同種類，胡醫生指在形態上也有分別：

扁平疣：通常生於臉部、頸項、心口、腹部和背部，呈肉色、啡黃、細細粒凸起，1至2毫米大小，表面粗糙與皮脂腺增生和汗管瘤有明顯分別。當不為意挖損了皮膚，造成抓痕，疣會沿着這些抓痕長出。

▲ 疣並非嚴重皮膚病，也並非高度傳染性，所以不用過分擔心。（iStock）

尋常疣：在手指、腳趾、指甲邊緣最常見，有時會引起痛楚。體積較大如硬塊、粗糙，可大至幾毫米至10毫米不等，上面附有黑點甚至流血，有時被誤會為皮膚癌。

足底疣：顧名思義常出沒於腳底和趾縫間，是一些粗糙、凹陷的硬塊，因微細血管阻塞令表面有細小黑點，體積可大至幾厘米，使患者行起路來會有痛楚。它不是「雞眼」（長期摩擦和受壓引起的圓錐形角質層增厚），「雞眼」多生長在足部受壓的位置，表面無黑點。

性病疣：又名生殖器疣、「椰菜花」，透過性接觸傳播，多生長在生殖器或肛門附近皮膚，呈凸起肉色粒粒或腫塊，表面粗糙。

雖然以上4種疣都會傳染，但胡醫生囑大家放心，疣並非嚴重的傳染病，只要保持個人衞生，也毋須過分擔心。惟部分人士較高危，疣愛在潮濕與溫暖的環境下生長，透過直接接觸患者皮膚、受病毒污染的物件傳播，如抵抗力較差（如糖尿病、正服用類固醇藥物）和皮膚有傷口人士，會較易受到感染。

▲ 現今已發現超過150多種HPV，不同類型的HPV會引致不同種類的疣。（iStock）

勿用指甲鉗除疣

疣也經常在家庭成員之間交叉傳染，多是因為透過共用個人物品傳播，如毛巾、化粧粉撲、睫毛夾、剃鬚刀以及枕頭床單都要避免共用。也不要在公眾泳池、健身室、更衣室赤腳行走，如踩上地上遺留下來的疣病毒，就有機會受感染。

衞生環境差的美容院、化粧品試用專櫃，工具消毒得不夠潔淨，都有機會傳播疣病毒。

疣是否一定要徹底清除？胡醫生解說：「疣對人的影響視乎種類，扁平疣主要影響外觀，通常無其他病徵，間中會有痕癢感覺。如發現扁平疣愈長愈多，有礙觀瞻或想減低傳染他人的機會，是可以處理的，但它並非高度危險的健康問題。」足底疣則建議及早處理及治療，因有機會愈長愈大數量愈多，受壓的腳底會有痛楚。

他提醒，疣一般不會有礙健康，但若用不潔的手抓破，造成傷口及流血，進而有繼發性的細菌感染風險。「好些人愛用指甲鉗來鉗走粒疣，一來痛，二來鉗得不夠深弄至疣流血，有可能引致細菌感染。」

治療選擇多

當疣持續生長不退，又覺得影響外觀或出現痕癢疼痛等問題，欲作處理，治療方法需因應疣的種類、大小及位置而定，包括有外用藥物、冷凍治療、電灼治療、二氧化碳激光治療以及外科切除手術。胡醫生說：「外用藥物多數用腐蝕性的強酸，如水楊酸藥水破壞疣的皮膚組織，適用於初期、細粒及手腳上的疣。由於治療時間一般較長，有機會令附近皮膚色素沉澱、出現疤痕等問題。」

第二個方法為冷凍治療，利用低溫的液態氮，凍壞疣的組織，使其慢慢剝落。通常用於體積較大、生長在手腳上的疣，需多次治療，而在治療過程中會有刺痛，治療後或會有水泡、紅腫和色素沉澱，因此不適用面、頸的細粒扁平疣。

留意疤痕及色素沉澱風險

第三個方法的電灼治療，須先局部麻醉，利用電灼燒壞疣組織，然後以手術刮刀刮走多餘疣的組織，用於體積大與深如手掌和腳掌的疣。由於電流會流向正常皮膚組織，傷口「無咁靚」，過程有少許痛楚，疤痕風險較高及引致皮膚色素沉澱。

第四個方法為激光治療，以二氧化碳激光精準地把疣氣化、燒焦，避免破壞到周遭附近皮膚，常用於面部及頸部的細小扁平疣。此方法也適合一些面積較大及深的疣，約一至兩次便能將疣清除，傷口小、復元快、疤痕風險低，但有機會引致皮膚色素沉澱。

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最後是手術切除疣組織，患者先注射局部麻醉藥，適用於體積大且深層的疣。手術後要注意傷口護理，有留有疤痕的風險。

疣的復發與痊癒

疣是否復發視乎個人的抵抗力，胡醫生表示，均衡飲食（攝取維他命C、避免吸煙飲酒）、適量運動及充足睡眠，未必那麼容易復發，當抵抗力差時則可在原位復發，也可在其他位置長出新的疣。要注意的是，疣有機會自行痊癒，如細小扁平疣是可以在數月、半年自行消失痊癒，但太大顆的則較難。

記者：周美好