【大學生活】讀書外要學好待人接物　中大「老鬼」提新生別得罪6類人

▲ 讀書以外都要學待人接物！

2022年DSE已經放榜，好快就會有新一批新生入學，讀大學除了學習知識外，還有一樣很重要，就是學做人！如何待人接物也是人生重要的課題，有中大畢業生就在「CUHK Secrets」中跟新生分享了校內6類人絕不能得罪。

1.教授

得罪教授必死無疑，影響成績隨時retake，如果教授出名是killer，學生更要乖乖上堂，不要遲到早退或走堂，否則名字一被教授記住，好難洗底。

2.Canteen姐姐及師傅

食飯時對Canteen姐姐及師傅有禮貌，兩餸飯賣到尾聲隨時請你食多個餸，買燒味就可能係斬雞髀，否則好可能食餸頭餸尾。

3.行政人員

申請宿舍、證年、文件等都需要他們幫忙，如果得罪他們，很可能被玩番轉頭。

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4.宿舍保安

如果住學校宿舍，一定要好好對待保安，出入打聲招呼，好多事他們都會隻眼開隻眼閉，如果被他們點了相，大學生活會好痛苦。

5.校醫

校內看醫生較出面便宜，記得要有禮貌，想平平哋看醫生攞少少藥，甚至想為一張病假紙而來，留下壞印象小心被刁難。

6.校巴司機

中大設有校巴來往港鐵站及校園，中大依山而建，如果撞正炎夏一定會行到身水身汗，加上freshmen初來報到未熟路，千祈千祈不要得罪校巴司機，否則被飛站要行上山後果自負。

得罪人雖然未必有後果，但老鬼表示總之大家要對身邊的人都要有禮貌呀！

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責任編輯︰王明芳