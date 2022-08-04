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【靚太廚房】零失敗自製清湯蘿蔔牛腩　一種食材令牛腩軟腍兼去除蘿蔔苦澀味

休閒消費 13:22 2022/08/04

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

大家日後都可以在家自製清湯蘿蔔牛腩。

大家平日在麵店吃到的清湯牛腩肉質鮮美，軟腍適中，配上鮮甜的清湯，的確會令人再三回味。80後幼稚園老師Michelle在戀上味覺Facebook專頁分享在家輕鬆自製清湯牛腩蘿蔔，簡單幾步就可做出牛腩肉質入味腍滑。

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清湯牛腩

清湯蘿蔔牛腩。(圖片獲戀上味覺授權轉發。)

材料

牛肋條 2公斤
蘿蔔 一條  
洋蔥 一個
大蔥 一條  
蒜頭 一個  
六片
小粒冰糖 20克

香料包

八角 兩粒
花椒 一茶匙
草果 一個
香葉 兩片
桂皮 少許

調味料

一茶匙
魚露 兩湯匙

做法

  • ' 清湯蘿蔔牛腩。(圖片獲戀上味覺授權轉發。)
    • 點擊圖片放大
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1. 準備一鍋水，加入薑片、紹酒及牛肋條 。汆10分鐘後，沖洗乾淨備用。

2. 蘿蔔深層去皮，切大塊。

3. 將香料放入茶葉袋 ，製成香料包。

4. 水滾後，放入所有香料包及牛肋條 。加蓋轉中小火，烹煮60分鐘，完成後熄火焗30分鐘。

5. 加入蘿蔔及調味料，加蓋烹煮三十分鐘。

6. 將香料包及其他材料取出 ，剩下牛腩湯及主材料。

7. 蘿蔔及牛腩切件，加入牛腩湯，灑上蔥花即可。

下廚小貼士

  • 白蘿蔔需深層去皮，即可去除老根，口感更皆。
  • 烹煮時加入小冰糖可令牛肋條更快軟腍及去除蘿蔔苦澀味。
  • 如用筷子輕易插入牛肋條即代表夠軟腍。
  • 雖然牛坑腩口感會較好，但亦可以用急凍牛肋條代替。

以上內容及圖片獲戀上味覺授權轉發。

資料提供：戀上味覺Facebook專頁/戀上味覺YouTube

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責任編緝：張懿慧

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