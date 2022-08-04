【靚太廚房】零失敗自製清湯蘿蔔牛腩　一種食材令牛腩軟腍兼去除蘿蔔苦澀味

▲ 大家日後都可以在家自製清湯蘿蔔牛腩。

大家平日在麵店吃到的清湯牛腩肉質鮮美，軟腍適中，配上鮮甜的清湯，的確會令人再三回味。80後幼稚園老師Michelle在戀上味覺Facebook專頁分享在家輕鬆自製清湯牛腩蘿蔔，簡單幾步就可做出牛腩肉質入味腍滑。

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清湯牛腩

▲ 清湯蘿蔔牛腩。(圖片獲戀上味覺授權轉發。)

材料

牛肋條 2公斤 蘿蔔 一條 洋蔥 一個 大蔥 一條 蒜頭 一個 薑 六片 小粒冰糖 20克

香料包

八角 兩粒 花椒 一茶匙 草果 一個 香葉 兩片 桂皮 少許

調味料

鹽 一茶匙 魚露 兩湯匙

做法

▲ 清湯蘿蔔牛腩。(圖片獲戀上味覺授權轉發。) ▼ 點擊圖片放大 +5 +4

1. 準備一鍋水，加入薑片、紹酒及牛肋條 。汆10分鐘後，沖洗乾淨備用。

2. 蘿蔔深層去皮，切大塊。

3. 將香料放入茶葉袋 ，製成香料包。

4. 水滾後，放入所有香料包及牛肋條 。加蓋轉中小火，烹煮60分鐘，完成後熄火焗30分鐘。

5. 加入蘿蔔及調味料，加蓋烹煮三十分鐘。

6. 將香料包及其他材料取出 ，剩下牛腩湯及主材料。

7. 蘿蔔及牛腩切件，加入牛腩湯，灑上蔥花即可。

下廚小貼士

白蘿蔔需深層去皮，即可去除老根，口感更皆。

烹煮時加入小冰糖可令牛肋條更快軟腍及去除蘿蔔苦澀味。

如用筷子輕易插入牛肋條即代表夠軟腍。

雖然牛坑腩口感會較好，但亦可以用急凍牛肋條代替。

以上內容及圖片獲戀上味覺授權轉發。

資料提供：戀上味覺Facebook專頁/戀上味覺YouTube

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責任編緝：張懿慧