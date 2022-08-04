【靚太廚房】零失敗自製清湯蘿蔔牛腩 一種食材令牛腩軟腍兼去除蘿蔔苦澀味
休閒消費 13:22 2022/08/04
大家平日在麵店吃到的清湯牛腩肉質鮮美，軟腍適中，配上鮮甜的清湯，的確會令人再三回味。80後幼稚園老師Michelle在戀上味覺Facebook專頁分享在家輕鬆自製清湯牛腩蘿蔔，簡單幾步就可做出牛腩肉質入味腍滑。
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清湯牛腩
材料
|牛肋條
|2公斤
|蘿蔔
|一條
|洋蔥
|一個
|大蔥
|一條
|蒜頭
|一個
|薑
|六片
|小粒冰糖
|20克
香料包
|八角
|兩粒
|花椒
|一茶匙
|草果
|一個
|香葉
|兩片
|桂皮
|少許
調味料
|鹽
|一茶匙
|魚露
|兩湯匙
做法
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1. 準備一鍋水，加入薑片、紹酒及牛肋條 。汆10分鐘後，沖洗乾淨備用。
2. 蘿蔔深層去皮，切大塊。
3. 將香料放入茶葉袋 ，製成香料包。
4. 水滾後，放入所有香料包及牛肋條 。加蓋轉中小火，烹煮60分鐘，完成後熄火焗30分鐘。
5. 加入蘿蔔及調味料，加蓋烹煮三十分鐘。
6. 將香料包及其他材料取出 ，剩下牛腩湯及主材料。
7. 蘿蔔及牛腩切件，加入牛腩湯，灑上蔥花即可。
下廚小貼士
- 白蘿蔔需深層去皮，即可去除老根，口感更皆。
- 烹煮時加入小冰糖可令牛肋條更快軟腍及去除蘿蔔苦澀味。
- 如用筷子輕易插入牛肋條即代表夠軟腍。
- 雖然牛坑腩口感會較好，但亦可以用急凍牛肋條代替。
以上內容及圖片獲戀上味覺授權轉發。
資料提供：戀上味覺Facebook專頁/戀上味覺YouTube
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責任編緝：張懿慧