【多發性骨髓瘤】中大：高收入國家男性長者發病率升幅顯著　醫生拆解高危素因

▲ 大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院黃至生和黃俊杰。（中大醫學院提供）

「多發性骨髓瘤」與「淋巴瘤」、「白血病」並列為三大血癌。多發性骨髓瘤是本港第三常見的血癌。香港中文大學醫學院與機構調查發現，多發性骨髓瘤發病率與各地的人均國內生產總值（GDP）、 人類發展指數（HDI）、缺乏體能活動、超重、肥胖及糖尿病患病率有密切關連

根據香港醫管局數字，2019年本港新增320位患者，比十年前的發病案例數增加近四成。中大醫學院與環太平洋大學協會（Association of Pacific Rim Universities，簡稱APRU）合作，調查多發性骨髓瘤的全球分布、高危因素和流行病學趨勢。結果顯示，多發性骨髓瘤發病率與各地的人均國內生產總值（GDP）、 人類發展指數（HDI）、缺乏體能活動、超重、肥胖及糖尿病患病率有密切關連，高收入國家或地區的發病率普遍較高。

近年來，全球多發性骨髓瘤的整體發病率呈上升趨勢，其中以高收入國家的男性長者升幅最為顯著。研究人員建議，應針對高危人口採取危險因素控制及早期癌症檢測措施，以控制上升趨勢。研究詳情近日已於國際頂尖醫學期刊《刺針—血液病學》發表。

▲ 2020年多發性骨髓瘤的全球發病率分布。（中大醫學院提供）

男性長者患者較多 高收入國家或地區發病率較高 本港發病率高出中國內地一倍

多發性骨髓瘤好發在老年人，男多於女。根據香港醫管局數字，2019年有逾60%多發性骨髓瘤新症患者為65歲或以上，其中男性患者佔約55%。多發性骨髓瘤是一種血液惡性腫瘤，因體內漿細胞異常增生所致，常見於骨髓外之硬骨上，且會擴散至全身各處的骨骼、骨髓，故稱為「多發性」骨髓瘤。常見症狀包括因溶骨性病變導致的持續胸骨及背痛、因貧血及腎衰竭導致的氣喘及疲勞，以及因免疫力下降導致的發燒。

為了解多發性骨髓瘤引致的最新疾病負擔地理分布，以及找出相關高危人群，研究小組從「全球癌症觀察站」、「世界衞生組織死亡率數據庫」，以及「世界衞生組織全球衞生觀察站」等國際資料庫收集數據，包括經年齡調整後的癌症發病率、死亡率和各風險因素的流行率。

研究人員發現，多發性骨髓瘤於各地引致的疾病負擔存在差異，其中以澳洲－紐西蘭地區（以每10萬人口計算的年齡標準化發病率為4.9）、北美地區（4.8）、北歐地區（3.8）的發病率最高。雖然東亞地區的整體發病率相對較低（1.1），但本港發病率（2.0）較中國內地（0.91）高逾一倍。此外，多發性骨髓瘤疾病負擔與GDP、HDI、缺乏體能活動、超重、肥胖及糖尿病患病率呈正比，意味著上述相關風險因素水平較高的國家，發病率和死亡率亦通常較高。

▲ 大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院黃至生和黃俊杰。（中大醫學院提供）

全球多發性骨髓瘤發病率呈上升趨勢 死亡率則呈跌勢

近十年，全球的多發性骨髓瘤發病率呈上升趨勢，發達地區的升幅更為顯著。以「平均年度百分比變化」（Average Annual Percentage Change, AAPC1）作比較，男性的發病率以土耳其的升幅最大（5.6），其次是德國（4.6）及丹麥（3.8）；女性的發病率以丹麥的升幅最大（3.8），其次是英國（1.9）。另外，50 歲以上的男性相對其他人群呈更明顯的發病率上升趨勢，其中以德國（6.7）最高，其次是丹麥（3.9）及南韓（3.3）。

相反，全球多發性骨髓瘤死亡率整體呈跌勢，其中女性患者死亡率跌幅較明顯。

研究的第一作者、中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院博士後研究員黃俊杰表示：「多發性骨髓瘤的發病率和死亡率存在地區差異，可能與各地診治水平、環境生活方式，及代謝疾病流行率相關。我們的研究為多發性骨髓瘤的全球分布、高危因素和流行病學趨勢提供了最新及更全面的證據。醫學界值得進一步探索導致這些流行病學變化的原因，爲多發性骨髓瘤的防治提供重要依據。」

研究的高級通訊作者、中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院黃至生補充：「近年來，多發性骨髓瘤整體發病率呈上升趨勢，但值得鼓舞的是其死亡率因應治療變得普及和先進而下跌。今次研究亦顯示，缺乏體能活動、超重、肥胖及糖尿病等可能是驅使多發性骨髓瘤發病率上升的重要因素，各地政策制定者應實施具針對性的循證預防策略，以控制有關風險因素。」

是次研究與APRU全球健康項目主任、南加州大學凱克醫學院Mellissa Withers教授合作進行。APRU由加州大學洛杉磯分校、柏克萊分校、加州理工學院和南加州大學的校長於1997年在洛杉磯成立，現有成員來自環太平洋地區60所領先研究型大學。中大亦是APRU的重要成員，其中黃至生是該協會的非傳染病全球健康計劃聯席主席。

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責任編輯：袁澍