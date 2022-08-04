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【有個閨密叫祖藍】曾比特驚喜現身玩「閨密不息」　胡杏兒應付刁鑽問題考轉數

娛樂 12:39 2022/08/04

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今集《有個閨密叫祖藍》嘉賓是胡杏兒。

由王祖藍擔任主持、一連八集的TVB全新綜藝節目《有個閨密叫祖藍》，將於本周日（8月7日）播出第二集。

第二集嘉賓為已升呢三子之母的胡杏兒，原來祖藍與杏兒相識了足足十八年，祖藍更憶述指當年在無綫主持兒童節目時，杏兒已是當家花旦。

這集兩位主持及嘉賓繼續「忙到不得了」，應付連串「閨密任務」之餘，更要不斷「被考記性」及「應變能力」。

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Mike驚喜現身

今集客串嘉賓亦甚有份量，繼上集王太李亞男後，今集有祖藍大女Gabby佻皮現身，展現「如何自信地答錯問題」及「B吼功」；另一位嘉賓則是祖藍及製作組專誠邀約出來、為杏兒送上驚喜的曾比特（Mike）。

難得杏兒近期最愛的Mike大駕光臨，出場形式及肩負任務自然亦要特別過人。首先Mike與祖藍以一招「移形換影」失驚無神殺入杏兒視線範圍
，令杏兒尖叫不已兼手舞足蹈。

曾比特驚喜現身！

大唱歌曲

之後三人大玩《閨密不息》，對戰雙方為杏兒及Mike，二人唱歌仔之餘更會「神還原」節目中經典場面。

另外，在「絕『密』檔案」挑戰中，祖藍及杏兒須分別背出自己首張個人大碟中所有歌曲歌名；由於年代有點久遠，二人經常「個答案只蹹到口唇邊」，要勞煩Mike多番提水。

最令人意外的是祖藍與杏兒曾共同擁有冠軍派台歌，節目更會曝光二人當年Pure樣。

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大答問題

隨後，二人移師到「祖藍廚房玩煮飯仔，杏兒更炮製拿手「派對美食」港式碗仔翅。

二人邊食邊玩「Truth or Dare」，應付製作組的一連串刁鑽問題，包括：「最驚收到邊個TVB藝人電話」、「最差一次接吻戲」及「自己最唔滿意一套劇集」等，期間杏兒還無意間大爆陳豪不為人知的「偷時間休息絕技」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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