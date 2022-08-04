保持「港版Iron Man」型佬形象　Eric Kwok公開兩招濃髮秘技

以往化妝護膚被視為女性專利，男士護膚則較少。但隨着時代進步，加上韓風直捲全球，化妝、護膚品已經不再是女士的專利，近年亦愈來愈多男士開始注重儀容保養。作為著名音樂人的Eric Kwok（郭偉亮）也不例外，要保持「港版Iron Man」的「型佬」形象，平日當然要勤做保養，尤其是他一頭濃密的頭髮，令不少男士羨慕不已。早前他更曾於社交平台大方分享獨門的育髮秘方，更表示一定要「雙重夾擊」、「內外補給」，才能達到濃髮更佳效果。

▲ Eric Kwok早前在社交平台分享每日的濃髮秘技。(合拼圖片)

Eric Kwok分享濃髮秘密



作為著名音樂人的Eric Kwok，事隔15年最近再挑戰慢歌推出新歌《等埋你》，以破格、幽默的手法演繹刻骨銘心的浪漫愛情，讓人眼前一亮。忙完新歌又活躍於不同的綜藝節目，剛參加《開心無敵獎門人》挑戰經典「搵啖食」遊戲，他化身Iron Man儲滿能量一腳踏板，雖然爆笑落空，但仍看出他活力充沛。另一邊廂，他忙於出任《聲夢JUNIOR》的節目總監，培育下一代新星，真是忙得不可開交。



頻繁工作、上節目，不多不少也會用到化學頭髮造型用品，但Eric Kwok仍保持一頭濃密的頭髮，令不少男士非常羨慕，他更大方地於社交平台分享育髮秘密，原來他奉行「養+生」濃密「髮」則，早晚會在頭皮塗上養髮液，加上臨睡前服用一包生髮素，每天勤力地修護及激活毛乳頭細胞再生，他稱只需3星期就能改善脫髮問題，而且用後清爽不黏稠，內外雙重夾擊，補充生髮養分。

▲ 日本皮膚科醫生沼本 秀樹。

「養+生」濃密「髮」則



獲得Eric Kwok垂青的濃髮產品，是在日本爆賣的育髮專家KAMINOWA法之羽，共有4款產品，包括養髮液、生髮素、洗髮露及護髮素，所有產品均由日本製造，男女適用，而且更獲日本皮膚科醫生沼本 秀樹推薦。品牌奉行「養+生」內外補給濃髮法則，當中的養髮液和生髮素更是皇牌產品，兩款產品各有用家追捧，兩者同用更能達到相輔相成的極佳生髮效果。

▲ 外用KAMINOWA養髮液的前後對比效果。

法之羽養髮液含日本厚生省認可生髮功效的Swertianin Extract，獨有「生髮酶」有助改善頭皮血液循環，喚醒處於休眠狀態的毛囊，提升毛髮的再生能力，3星期生髮150%#！同時調節頭皮油脂分泌，抑制細菌滋生及發炎問題，改善尷尬的頭油味，促進毛髮健康生長！而且不含矽、香料、色素及礦物油。

▲ 內服KAMINOWA法之羽生髮素3個月~後效果。

人體的毛乳頭細胞是決定頭髮的生長期及存活期的重要指標，法之羽生髮素採用日本山葵萃取以專利技術提取其生髮精華，經科研實證能激發毛乳頭細胞再生力300%^，促進血管新生，提供充足的養分予毛囊。另含日本豌豆芽萃取，延長毛乳頭細胞的成長期，雙效從根源改善脫髮和頭髮稀疏問題。無藥性食用配方，安全可靠。



內外相管齊下 防脫髮、濃髮再現



法之羽生髮素和法之羽養髮液，內外相管齊下，提供生髮營養及成分，從根源改善脫髮、頭髮稀疏、髮線後移、分界線闊、M字額、產後或病後脫髮等等問題。

▲ 同時服用KAMINOWA生髮素及外用KAMINOWA養髮液5個月>，相管齊下生髮效果更理想。

萬寧快閃2件8折優惠



法之羽更推出快閃購物優惠，由即日起至8月18日，萬寧門市及萬寧官網買2件法之羽生髮素或法之羽養髮液，可享8折優惠##。

【外用】法之羽養髮液80克：平均每件$488/盒（建議零售價$610/盒）

【內服】法之羽生髮素30包：平均每件$456/盒（建議零售價$570/盒）



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銷售點︰萬寧門市及萬寧官網

萬寧官網：https://www.mannings.com.hk/brands/kaminowa/c/KAMINOWA

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#使用Swertianin Extract 3星期毛髮再生、生長150%，使用Swertianin Extract 29天的測試結果。

^毛乳頭細胞WST法測試結果

*連續早、晚使用法之羽養髮液，產品效果因人而異。

~連續3個月食用法之羽生髮素，每天2包，產品效果因人而異。

>產品不含黑髮成分，圖中的黑髮效果仍是用家在使用KAMINOWA養髮液及服用KAMINOWA生髮素期間自行把頭髮染黑，產品效果因人而異。

##以2件計，不包括出位價、換購價產品，所有價格以店鋪為準，如有爭議，萬寧保留最終之決定權。

＜條文及細則請參閱優惠券的使用細則。



（特約）