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【李啟言傷勢】阿MO維生指數穩定　情況仍然危殆

社會 13:11 2022/08/04

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

李啟言（阿MO）留醫伊利沙伯醫院深切治療部。（曾耀輝攝）

MIRROR紅館演唱會上周四（28日）第4場發生嚴重事故，懸掛半空的一部大型螢幕墮落壓傷2名舞蹈員。其中李啟言（阿Mo）仍留醫，接受兩次手術後暫時情況危殆。

伊利沙伯醫院在下午一時表示，傷者現時仍然在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，情況危殆，維生指數穩定。

演唱會主辦單位MakerVille行政總裁魯庭暉、意外發生時在舞台上的舞蹈員今日（4日）到西九龍總區總部協助調查。消息指，當時同台的MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）之後也會助查。詳情即看:【下一頁】

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記者：黃穎津

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歌手 MakerVille 呂爵安 Mirror 手術 盧瀚霆 舞蹈 演唱會 魯庭暉 商場

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