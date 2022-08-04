【痞子殿下】周嘉洛頂替王祖藍演出上位 　6位「執二攤」令事業有所突破演員

由周嘉洛主演的TVB劇集《痞子殿下》播出了3集，觀眾反應不俗，大讚周嘉洛演出充滿喜感，演繹方式與周星馳、張衛健非常相似，有望憑此劇上位。

其實劇中「紀威」一角原本由王祖藍飾演，最後因為祖藍出任TVB首席創意官，分身不暇辭演劇集，於是由憑《愛‧回家開心速遞》「廢青安」一角成功入屋的周嘉洛頂替接演。

【痞子殿下】周嘉洛演出獲網民讚有星爺影子 「廢青安」首任男一露股演出博到盡

▲ 周嘉洛近日憑《痞子殿下》獲讚賞。

其實，過去TVB不少劇集的演員跟最原先選角有出入，以下6套劇集，最終演出者都在劇中有所發揮，成功憑角色上位甚至奪獎。

1.《EU超時任務》

於2016年播出的劇集《EU超時任務》，由當時新紮小花朱千雪擔任女主角，劇集播出後觀眾對千雪讚不絕口，說她有樣有演技，相對不少新晉小花更有觀眾緣。

而王浩信和朱千雪這對劇CP深得觀眾愛戴，並憑此劇奪得最受歡迎劇集搭檔獎，可見二人默契十足。

不過，有指劇集女主角Madam Ling本來屬意由胡杏兒飾演，可是杏兒因續約問題最終未有接演該劇。

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2.《法證先鋒IV》

《法證先鋒IV》於2020年播映，當中記者妹「徐意」一角原本由黃心穎飾演，惟2019年發生「安心事件」令她形象大跌，即使劇集已完成大半，但最終由湯洛雯重拍所有戲份。

靚湯於短時間內補拍有關戲份，她曾於TVB訪問說：「一開始時我很不習慣，感到壓力非常大。」，劇集出街後，靚湯演出獲網民大讚，當中男主角黃浩然大讚她是「一take湯」，證明她好快上手。

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3.《逆緣》

於2018年播出的《逆緣》內103歲的冷凍人「鍾定國」為劇集的核心人物，角色本來由鄭俊弘主演，然而開拍之時，鄭俊弘因被指搭上何雁詩，而跟當時的圈外未婚妻分手，由此捲入負面新聞形象受損。

鄭俊弘當時為避風頭而突然「潛水」，劇組臨時找來極少拍攝電視劇的陳家樂擔任此角色。

陳家樂於劇中以一本正經的樣子示人，說話字正腔圓，不少網友對他這個「爺爺」角色很受落，聽得出他落過苦功，大讚老土口音講得好。

結果陳家樂因《逆緣》人氣急升，近年參與不少電影的演出。至於鄭俊弘雖然失去劇中角色，不過他也為《逆緣》演唱主題曲《逆天》。

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4.《BB來了》

劇集《BB來了》於2018年8月首播， 劇中新手媽媽唐恬兒由李佳芯飾演，原本監製選角時屬意由岑麗香演出，但香香最終因想花多些時間陪家人而辭演。

劇集出街後反應非常好，因為題材貼地，道盡不少新手媽媽心聲，觀眾更大讚李佳芯在《BB來了》演技精湛。結果她憑此角人氣急升，還於《萬千星輝頒獎典禮2018》勇奪首個「最佳女主角」，事業更上一層樓。

至於被視為《BB來了》續集的《寶寶大過天》找回岑麗香做女主角。

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5.《大時代》

1992年神劇《大時代》，由韋家輝創作出自我中心爆棚的丁蟹一角，在鄭少秋演繹下成為超經典。

不過，原來《大時代》超經典丁蟹角色，最初不屬鄭少秋飾演，該劇編審曾謹昌也曾說，丁蟹最初原意由萬梓良演，因「大大隻」的萬梓良予人真的可以一拳打到別人傻的感覺，但「萬子」卻因事未能接演，於是改為鄭少秋演丁蟹。

萬子推辭的原因，雖一直沒公開，但猜想當時萬子為演重頭劇《巨人》而推掉《大時代》。幸《巨人》反應也理想，為92年收視之冠。

不過論日後的影響力，卻絕對是《大時代》贏《巨人》，而鄭少秋亦憑《大時代》事業再突破，而丁蟹許多金句至今仍為網民引用。

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6.《天與地》

2011年播出的戚其義監製《天與地》，因類型在TVB劇中具突破性，被網民捧為神劇。

不過，該劇曾在09年無線節目巡禮播放片花時，最初卡士原屬張家輝、林保怡、陳豪，及有鄧萃雯參演。

但後來正式拍攝時，張家輝一角改由黃德斌演出，鄧萃雯亦沒有演出。有指本來張家輝對返TVB拍劇甚有興趣，不巧在電影《証人》後家輝成影壇紅人，片約不絕，而《天與地》拍攝日子一再順延，最後因檔期不合只好辭演《天與地》。

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