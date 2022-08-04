【農曆七月】不拍人膊頭夜晚不戴帽 蘭子分享被「哈哈」纏身後禁忌

▲ 蘭子分享自己在農曆七月的禁忌。

以下題材牽涉鬼神傳說，抗拒迷信者慎入。

《開心日報》Bill爺呢排時時嘲諷我，話逢親有唔好嘅嘢發生，估我必定話係因為農曆七月鬼門大開所致。

叻仔！識蘭子莫若Bill。

相傳農曆七月為鬼月，七月初一係鬼門大開日子，到七月三十鬼門關閉，但今年七月係細月，無農曆三十，所以唔知「哈哈」會幾時撤返陰間。無主孤魂四處徘徊搵食物，基於人飢己飢、人溺己溺、惠及眾鬼嘅思想，好多人紛紛喺七月舉行設食祭祀、誦經作法等「普渡」、「施孤」布施活動，以超渡孤魂野鬼，希望佢哋唔好遺禍人間，以上種種儀式，就算你信與唔信，流傳咗咁耐一定有佢嘅價值。

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農曆七月亦流傳咗好多禁忌，例如半夜唔好晾衫、唔靠近牆壁、拖鞋鞋頭唔好向床放。仲有半夜最好唔好影相，因為夜晚陰氣重，好多「哈哈」四出活動，亂影相可能將佢哋攝入鏡頭，咁就弊傢伙！聽講影到「哈哈」，會行衰運。

仲有夜晚唔好吹口哨，唔好拍人膊頭，亦唔好比人拍膊頭。古人話「人有三把火」，雙肩同額頭上有一道「明火」，滙聚每個人嘅精、氣、神。只要有三把火，鬼怪就唔會靠近你身邊，所以各位盡量唔好拍人膊頭，以免拍熄身上嘅明火，鬼靈可乘虛而入。仲有盡量夜晚唔好戴帽，撥開瀏海，露出額頭嘅明火。呢段時間，地下見到錢唔好執、唔好立亂講冒犯鬼神嘅笑話等等。

你可能會話，你使唔使咁迷信？如果你同我一樣有幸好幾次比「哈哈」纏身，見過鬼，肯定你都怕黑。所以我唔係迷信，而係堅信！因此農曆七月，我必須更加格外防備，小心！

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全文刊於《晴報》，原題為農曆七月種種禁忌