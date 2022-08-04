【Disney+劇集】《台北女子圖鑑》1分鐘先導預告曝光　桂綸鎂闊別14年再演劇集

▲ 《台北女子圖鑑》

改編自大熱日劇《東京女子圖鑑》的台灣版本《台北女子圖鑑》，是女主角桂綸鎂睽違14年再演劇集之作，將於今年秋季在Disney+獨家上線。



今天（8月4日），有關方面首度發布《台北女子圖鑑》1分鐘先導預告，當中記錄「小鎂」桂綸鎂所飾演的女主角林怡姍到台北發展的心路歷程。

▲ 桂綸鎂飾演的林怡姍是從台南北上工作的OL。

體驗台北生活

《台北女子圖鑑》故事主角林怡姍是個從台南永康到台北發展的女子，在先導預告中，可以見到許多林怡姍的人生初體驗：第一次接到工作錄取通知的興奮、第一次被解僱的失落，當然也有面對愛情該如何抉擇的苦惱，想得而不可得的心碎。

劇情囊括職場、友情、家庭及愛情，講述當初抱着憧憬踏入都市叢林，四處闖蕩，因而練就一身功夫，離鄉別井的生活。



全劇展現出台北各地區的生活面貌，小鎂被問到台北為林怡姍提供了甚麼體驗，她回答：「台北有很多的可能性，你只要夠勇敢就能接觸到形形色色的人和事物。」

小鎂說，在台北生活就是要不斷地適應與調整：「台北既快又慢，它不讓人單一地追求世俗的成功，它也要求人相對地懂得生活。所以台北給林怡姍的體驗就是在達到世俗定義的成功之餘，也懂得放慢速度，回望自己是誰。」



桂綸鎂首次看到先導預告後深受感動：「最感動的是看到一個人的成長！」她看到林怡姍從青澀但充滿熱情的模樣，在歷經各種挫折後回看初心，讓她感觸良多。

她續指：「我們每個人都在經歷成長的過程，都有青春懵懂、充滿熱情的時候，也有經歷社會磨練、跌倒挫折的痛苦，也有把人生看得更淡然、更從容的階段，但就很難有一部攝影機可以將這一切記錄下來，也不會有面鏡子觀照不同階段的自己。」

▲ 桂綸鎂在《台北女子圖鑑》中展現其知性美。

懂得欣賞別人優點



至於怎樣形容自己的角色特質？桂綸鎂說：「林怡姍的核心本質是很善良、樸實、充滿正義感，遇到不公平的情況會勇敢地表達出來。追求自己夢想的時候是果斷的，做決定幾乎不拖泥帶水，是個為了自己想追求的、勇敢向前的女生。」

此外，小鎂認為林怡姍也是個懂得學習並欣賞別人優點的女生，例如教導她的主管奕君（陸明君飾），塑造了林怡姍於職場的姿態，讓她也成為令人敬重的主管。

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