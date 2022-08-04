【殺手列車】58歲畢彼特平時食快餐飲啤酒　憑做運動+特別餐單保型佬身型

型佬畢彼特畢彼特（Brad Pitt）主演新戲《殺手列車》（Bullet Train），由《死侍2》（Deadpool 2）導演大衛雷奇（David Leitch）執導，外國上映以來口碑不俗。當中現年58歲的畢彼特，不止仍然魅力爆燈，應付戲中大量動作場面，依然揮灑自如，不愧是不老男神。

《殺手列車》改編自伊坂幸太郎日本暢銷推理小說《瓢蟲》，畢彼特飾演殺手「 Ladybug」，經歷數次任務失敗後決定低調行事。

他在執行最新任務時登上日本子彈火車，可是撞正來自世界各地的同行高手，個個身懷絕技卻各懷鬼胎，於是展開連場激戰。

電影全程主要在新幹線子彈火車拍攝，由東京一直駛到京都，可說勾到不少影迷近兩年未到訪日的「思鄉情」。畢彼特表現充滿黑色幽默，演出極為神采飛揚。

▲ 畢彼特由頭打到尾。

拍戲經常狂食

其角色在戲中經常在連場打鬥中，不忘拿取車上的零食充饑，事實早有影迷發現，畢彼特過去不同作品，都有一個共通點，就是常有飲食鏡頭，甚至讓他狂食漢堡包、香腸、波棒糖、雪糕、花生醬等。

如在2001年的《盜海豪情》（Ocean's Eleven）中，畢彼特更一口氣食了超過十種食物和飲料，非常誇張。05年的《史密夫決戰史密妻》與前妻安祖蓮娜祖莉，亦一同上演吃牛排，是畢佬經典食戲場面。

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有傳畢彼特所以拍戲吃不停，是因為平日他為保身型，私人教練為安排嚴格的鍛練及餐單，故拍戲時便希望加入可以狂食的情節，令他滿足食慾，另外，大吃大喝也可能是畢佬投入演出的方法之一。

畢彼特曾表示，其實他最喜歡吃麥當勞和喝啤酒，但因為拍戲要呈現標準身型，故要經常特訓，最高峰期是拍《搏擊會》（Fight Club），體脂只有6%。

健身飲食餐單

他曾分享健身日程，規劃一週5天，每天只訓練一個肌群為主，並配合適量的心肺訓練，包括：星期一鍛煉胸肌、星期二是背部、星期三是肩膀、星期四是雙臂、星期五和星期六是有氧訓練、星期天則是休息。

另外，他每天都有一小時的心肺訓練，而每個部位一週只會刻意加重訓練一次，但強度一定要夠，之後的休息時間才有意義。

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飲食方面，他在特訓時餐單大致如下：



早餐：6顆雞蛋、6顆蛋白、75克的燕麥葡萄乾。偶爾搭配乳清。

上午點心：金槍魚罐頭、全麥麵包

午餐：2份雞胸肉、75～100克的糙米或麵食、大量綠色蔬菜

訓練前點心：乳清、香蕉

訓練後補充：乳清、香蕉

晚餐：烤魚或雞肉、米飯和麵食、沙拉

飯後點心：酪蛋白、低脂奶

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