【夏日驚喜】飲可口可樂抽獎贏迪士尼禮遇　送樂園酒店住宿+門票+餐飲券

▲ 可口可樂®與香港迪士尼樂園合作呈獻「飲樂掃獎 即開即中嚐一夏」活動。(圖片由品牌提供)

可口可樂®啟動「和、在、玩」活動，推出一系列限量版包裝及線上音樂節拍遊戲「可口可樂®音樂派對」。於8月更與香港迪士尼樂園合作，只需掃瞄「香港迪士尼樂園」特別版包裝，就可參加「飲樂掃獎 即開即中嚐一夏」大抽獎，有機會獲得樂園門票及酒店住宿。

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樂園特別版可口可樂®

可口可樂®限量版 「和、在、玩」系列早前已正式登陸香港太古可口可樂 e-Shop、各大超級市場及便利店，而印上奇妙夢想城堡圖案的樂園特別版則於指定超級市場及便利店，以及香港迪士尼樂園有售。

「飲樂掃獎 即開即中嚐一夏」

▲ 大獎 – 探索「迪士尼星夢光影之旅」（名額 5 個，每個名額包括最多 4 位賓客一起享用 ）。(圖片由品牌提供)

由即日起至2022年8月31日，大家只要購買可口可樂®限量版「和、在、玩」系列及可口可樂公司旗下指定夏日推廣裝產品並掃瞄有關產品的樽蓋底或拉環上 QR 碼，即可參加「飲樂掃獎 即開即中嚐一夏」大抽獎，贏取奇妙禮遇！

大抽獎即 scan 即中獎，每人參加次數不限，即使未能得到限量大獎至四獎，一樣有機會獲得「和、在、玩」驚喜獎品 — 樂園戶外小食亭$10 套餐優惠（每人最多可獲四張）。

大獎 探索「迪士尼星夢光影之旅」 （名額 5 個，每個名額包括最多 4 位賓客一起享用 ） 內容包括 香港迪士尼樂園酒店海景客房住宿一間一晚 樂園 2 日標準門票

入住第 2 天於香港迪士尼樂園酒店翠樂庭餐廳享用免費指定早餐

香港迪士尼樂園大街餐廳由 Coca-Cola®呈獻餐飲券（每位 300 元）

「迪士尼星夢光影之旅」及樂園導賞遊 - 尊享 5 小時個人化非凡服務，包括於預留 位置觀賞夜間城堡匯演、於你最喜愛的遊樂設施尊享直接入場、與指定迪士尼朋友 見面，以及在迪士尼觀光服務款待專員的帶領下，了解各種有關迪士尼樂園的有趣 資料和傳奇故事

迪士尼處處拍+一張（只限樂園使用）

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二獎 拍出奇妙旅程 （名額 50 個，每個名額包括最多 4 位賓客一起享用 ） 內容包括 香港迪士尼樂園酒店標準客房住宿一間一晚

樂園 1 日標準門票

迪士尼尊享卡 - 「迪士尼星夢光影之旅」，8 項設施及 2 項表演通行

拍出奇妙」園內專人拍攝服務

三獎 奇妙玩樂之旅（名額 220 個） 內容包括 樂園 1 日標準門票（2 張，成人小童不分）

「迪士尼星夢光影之旅」主題商品兩份

樂園二合一美食餐券一份

四獎 樂園一日門票（名額 800 個） 內容包括 樂園 1 日標準門票（2 張，成人小童不分）

了解詳情:按此

香港迪士尼樂園版「可口可樂®音樂派對」

由即日起至 2022 年 8 月 31 日，只須掃瞄「香港迪士尼樂園」特別版可口可樂®樽蓋底 QR 碼，即可登陸樂園版遊戲，專屬 avatar 將戴上獨特的頭飾。

除與好友們線上樂聚暢玩遊戲之外，可口可樂®亦推出特別玩法，為夏日歡聚更添樂趣：大家只要於社交平台限時動態分享遊戲截圖，並加上指定 hashtag—— #分享未知 Coke #開啟夏日樂 及@cocacolahk，即可獲得額外一次「飲樂掃獎 即開即中嚐一夏」抽獎機會，以及香港太古可口可樂 e-Shop 優惠碼。

日期 即日至8月31日 遊戲版本 香港迪士尼樂園版本 挑戰任務 分享遊戲截圖並附指定 hashtag 獎品 額外一次「飲樂掃獎 即開即中嚐一夏」抽獎機 會，及香港太古可口可樂 e-Shop 優惠碼：購物 滿$300，當中包括一箱 24 樽裝原味或無糖可口 可樂®，即減$50

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責任編緝：張懿慧