【MIRROR演唱會】COLLAR復工上電台受訪　So Ching未有現身

▲ COLLAR現身！

人氣男團MIRROR於7月28日，第4場首踏紅館的演唱會上發生嚴重事故 ，一塊巨型電視顯示板從高處墮下壓傷兩名舞蹈員，當中女團COLLAR成員So Ching男友阿Mo李啟言受重傷，演唱會即時腰斬，餘下演唱會場數全取消。

昨日（8月3日）MIRROR12子與黃慧君（花姐）、魯庭暉於公司現身，再加上花姐丈夫突然似有感而發，於在個人IG以限時動態發文寫道：「努力建立、苦心經營一件事物 如同親生兒子 感覺將要失去，在淌血」，均惹來MIRROR將會解散的說法。

惟MIRROR的人氣王姜濤在凌晨一時更新IG限時動態，上載黑底白圖，寫道：「不會放棄，我們不會放棄，一定會站起來，一起面對一切。」言詞間粉碎團體傳言，而花姐、魯生、MIRROR其餘成員則未有就此事發聲。

【MIRROR演唱會】有舞蹈員到警署協助調查 消息：主辦方代表下午到警署

COLLAR首現身為新歌宣傳 感激大家支持

事後，MakerVille旗下藝人的公開活動一律暫停，包括本來要宣傳新歌、人氣女團COLLAR。事隔約一周，COLLAR在今日（8月4日）現身商台903接受《叱吒樂壇》謝茜嘉訪問。

沈貞巧（Gao）、王家晴（Candy）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy）、邱彥筒（Marf）、李芯駖（Sumling）和陳泳伽（Winka）都有現身，不過阿Mo女友蘇芷晴（So Ching）則沒有出席。

作新歌宣傳前，隊長Gao沈貞巧為是次意外先發言感謝大家支持：「衷心多謝大家鼓勵我們，想跟大家說聲：我哋OK嘅。帶着大家的力量去工作。我們會互相撐住大家希望大家會繼續相信我們，我們會變好的。」又望大家可給支持和空間她們。

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Ivy許願將平安送給So Ching

至於談到COLLAR成軍半年，她們的團結性變得更好，Winka陳泳伽指現時大家默契十足，只要一個眼神便知道對方想法：「我覺得最窩心的是Physical Touch，早前有小情緒，然後獲隊友摸頭她。」並指Gao不會用言語，但就令人感到她在自己的身後。

Marf邱彥筒則說：「覺得上台前的安靜，覺得大家已經準備好，就已經有力量。」同時透露COLLR未來仍有一連串工作項目在籌備當中。

不少粉絲在《叱吒樂壇》的IG直播中留言打氣：「COLLAR加油！」、「So Ching加油！」，並有留言祝壽星女Ivy So生日快樂。

今天生日的Ivy坦言從前不相信生日許願，但今年要許下兩個願望，包括大家都身體健康及將平安送給So Ching、傷者及所有表演者。

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